Navijači Rijeke: 'Vratite nam Đalovića'. 'Koliko negative u ovom gradu'. 'Sretno, Victore!'

Piše Petar Božičević,
Ljubljana: Povijesni debakl Rijeke, Olimpija slavila 5:0 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Đaletu hvala na duploj kruni i puno sreće. Victore, došao si u momčad hrvatskog prvaka. Prvo moraš naučiti izraz "Krepat ma ne molat!", jedan je od komentara navijača Rijeke o novom treneru

Hrvatski nogometni klub Rijeka predstavila je novog trenera, Victora Sáncheza. Španjolac je stigao na kormilo hrvatskog prvaka nakon smjene Radomira Đalovića, što je izazvalo podijeljena mišljenja među navijačkim pukom Rijeke. Donosimo reakcije s društvenih mreža. 

  • "Taj neće izdržati ni par mjeseci. Đale je legenda, takvog nećete više naći. Nije uvijek trener kriv ako ide slabo, tu su i igrači koji moraju dati sve od sebe da stvari funkcioniraju"
  • "Đaletu hvala na duploj kruni i puno sreće. Victore, došao si u momčad hrvatskog prvaka. Prvo moraš naučiti izraz "Krepat ma ne molat!"
  • "Ne može voljeti Rijeku više od Đaleta"
  • "Koliko negative u ovom gradu. Nije ni čudo što ne može više od 4.000 ljudi doći na utakmicu prvaka Hrvatske"
  • "A di ste našli ovog jazavca, ode Rijeka na začelje"
Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici
Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
  • "Vratite nam Đaleta"
  • "Sretno, upadaš u velike cipele"
  • "Divno. Nije još ni preuzeo momčad i nismo još vidjeli kako će Rijeka igrati, ali pojedinci već znaju da ne valja"
  • "Prošle godine nam je utrpao pet komada s Olimpijom..."
  • "Dobro je, bit će prazan šank, vidim... Sretno, Victore!"
  • "Da su doveli Mourinha, našli bi mu zamjerke. Dajte čovjeku priliku pa onda sudite", neki su od komentara na društvenim mrežama. 
Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici
Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sánchez će nakon reprezentativne stanke voditi Rijeku protiv Maksimira u Kupu 10. rujna pa protiv Lokomotive na Rujevici 13. rujna. Hrvatski prvak nakon pet kola ima svega pet bodova na kontu.  

