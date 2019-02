Navijači se obrušili na Sarrija, on im rekao: Stvarno mi je žao

Bournemouth je razbio Chelsea s 4-0, a nakon tragičnog poraza trener plavaca Maurizio Sarri našao se na udaru navijača.

Ljutiti navijač koji je putovao na gostovanje u Bournemouth nije mogao vjerovati da njegova momčad može igrati tako loše te je nakon poraza, zajedno s ostalim navijačima, čekao Sarrija i društvo na izlazu sa stadiona.

A onda je talijanskom strategu poručio:

- Maurizio, trebao bi dati ostavku nakon toga. Pa ovo je strašno.

Sarri ga nije htio ignorirati, pa je nastavio slušati izljev ogorčenja, i to od istog navijača:

- Užasno, užasno. Ako ih ne možeš motivirati... Pa i sam si rekao da ih možda koristiš krivo, ovo je odvratno, najgora utakmica ikad - zaključio je navijač, a Sarri mu je onda stavio ruku na rame te se - ispričao:

- Žao mi je. Igra u drugom poluvremenu...

Sarri apologising to the fans and then leaving in a car and not the team bus.... @AlexGoldberg_ @CFCWriter pic.twitter.com/Tey9Gzvn5G