Navijači Tottenhama: 'Komedija od kluba'. 'Napokon'. 'Neka ide i onaj tko ga je doveo u klub'

Sedam utakmica. Toliko je Igor Tudor vodio Tottenham, a onda je londonski klub objavio prekid suradnje s hrvatskim trenerom.

"Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu (trener golmana) i Riccardu (kondicijski trener) na njihovom trudu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili. Također priznajemo veliku žalost koju je Igor nedavno pretrpio te mu i njegovoj obitelji upućujemo podršku u ovom teškom trenutku", napisao je Tottenham u objavi, a navijači "spursa" pozdravili su odluku kluba. Donosimo neke od reakcija.

"Napokon. Sad dovedite nekog novog do kraja sezone tko će spasiti stvar"

"I igrači se moraju probuditi"

"Komedija od kluba"

"Neka ide i onaj tko ga je doveo"

"Hvala na svemu, Igore. Tebi i tvojoj obitelji želimo sve najbolje u ovoj teškoj situaciji"

"Nastavljamo davati otkaze dobrim trenerima kao da je problem u njima", neki su od komentara navijača Tottenhama.

Podsjetimo, Tottenham je 17. momčad Premier lige sa 30 bodova, jednim više od 18. West Hama, a do kraja sezone ostalo je sedam kola.