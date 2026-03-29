REAGIRALI NA PROMJENU

Navijači Tottenhama: 'Komedija od kluba'. 'Napokon'. 'Neka ide i onaj tko ga je doveo u klub'

Piše Petar Božičević,
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

"Nastavljamo davati otkaze dobrim trenerima kao da je problem u njima", jedan je od komentara navijača Tottenhama nakon vijesti o prekidu suradnje s hrvatskim trenerom

Admiral

Sedam utakmica. Toliko je Igor Tudor vodio Tottenham, a onda je londonski klub objavio prekid suradnje s hrvatskim trenerom.

"Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu (trener golmana) i Riccardu (kondicijski trener) na njihovom trudu tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili. Također priznajemo veliku žalost koju je Igor nedavno pretrpio te mu i njegovoj obitelji upućujemo podršku u ovom teškom trenutku", napisao je Tottenham u objavi, a navijači "spursa" pozdravili su odluku kluba. Donosimo neke od reakcija. 

Igor Tudor File Photo
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATION

"Napokon. Sad dovedite nekog novog do kraja sezone tko će spasiti stvar"

"I igrači se moraju probuditi"

"Komedija od kluba"

"Neka ide i onaj tko ga je doveo"

FILE PHOTO: Premier League - Tottenham Hotspur v Crystal Palace
Foto: Ian Walton/REUTERS

"Hvala na svemu, Igore. Tebi i tvojoj obitelji želimo sve najbolje u ovoj teškoj situaciji"

"Nastavljamo davati otkaze dobrim trenerima kao da je problem u njima", neki su od komentara navijača Tottenhama. 

RASKINUO SA SPURSIMA Tudorovih turbulentnih 44 dana u Londonu: Ni njegove metode nisu trgnule Tottenham iz sna...
Tudorovih turbulentnih 44 dana u Londonu: Ni njegove metode nisu trgnule Tottenham iz sna...

Podsjetimo, Tottenham je 17. momčad Premier lige sa 30 bodova, jednim više od 18. West Hama, a do kraja sezone ostalo je sedam kola. 

