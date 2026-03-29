Tudorovih turbulentnih 44 dana u Londonu: Ni njegove metode nisu trgnule Tottenham iz sna...

Ovdje postoje veliki problemi, iskreno je izjavio hrvatski trener Igor Tudor početkom ožujka nakon što je Tottenham izgubio od Fulhama i time primio novi težak udarac u borbi za ostanak u Premier ligi. Ove nedjelje, usred reprezentativne stanke, londonski prvoligaš zahvalio je Tudoru na šest tjedana suradnje i potvrdio sporazumni raskid ugovora.

Podsjetimo, Tudor je sredinom veljače na klupi Spursa zamijenio Thomasa Franka, koji je prošlog ljeta zamijenio Australca Angea Postecoglua. Potonji je dobio otkaz nakon katastrofalne sezone u domaćim natjecanjima, iako je Spursima donio trofej Europske lige. Uprava Spursa istaknula je kako njihova ambicija nije borba za 17. mjesto u prvenstvu, ali sad je svima očito kako problem nije bio Postecoglu. Ni Frank. I da nije bio Tudor.

Učinak Igora Tudora

Tudorov učinak u Spursima neće se pamtiti po dobrome. Izgubio je prve četiri utakmice na klupi Tottenhama, a jedino slavlje ostvario je u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka nad Atleticom (3-2), iako je njegova momčad ispala zbog ukupnog rezultata. U Premier ligi osvojio je svega bod, i to protiv aktualnog prvaka Liverpoola.

Iako je istina kako je Tottenham dodatno kliznuo prema zoni ispadanja pod Tudorovim vodstvom, važno je istaknuti okolnosti u kojima je preuzeo momčad. Primjerice, u derbiju protiv Liverpoola nije mogao računati na čak 11 ozlijeđenih igrača. A oni koji su bili na Tudorovom raspolaganju često nisu davali dovoljno na terenu.

- U teškoj smo poziciji i moramo se pogledati u ogledalo. Od igrača u ovom klubu očekujem razinu borbe i kvalitetu koja trenutačno nigdje nije prisutna - iskreno je komentirao Tudor nakon poraza od Fulhama.

Jedna je snimka postala viralna tijekom Tudorovog mandata u Spursima. U debitantskoj utakmici protiv Arsenala Tudor je često imao upute za stopera i kapetana Mickyja van de Vena, koji je dijelovao prilično nezainteresirano za upute novog trenera.

I dok su engleski mediji secirali svaku Tudorovu odluku i taktičku zamisao, pitanje je koliki je utjecaj hrvatski strateg uopće imao u svlačionici koja nije imala jasni identitet, a kamoli samopouzdanje i disciplinu. Primjerice, nije mu se isplatila odluka da u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka pruži debi mladom golmanu Antoninu Kinskyju, ali Guglielmo Vicario dugo je tražio formu na mreži Spursa.

Tudorovi posljednji poslovi bili su turbulentni. U Lazio i Juventus je, kao i u Tottenham, došao kao "džoker spasi". Posljednji je put cijelu sezonu na klupi jednog kluba proveo u Marseilleu u sezoni 2022./23., kada je s francuskim klubom završio treći u prvenstvu te izborio Ligu prvaka.

Iako je na glasu kao prilagodljiv i svestran trener, možda bi za Tudora najbolje bilo kada bi pronašao klub u kojem će imati vremena kako bi uspostavio svoju viziju i disciplinu kakvu traži u svlačionici. Spurse ostavlja na 17. mjestu prvenstva s bodom prednosti u odnosu na zonu ispadanja.