NAVIJAČI U DELIRIJU Pogledajte golčinu srpskog asa u Portugalu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

Srpski mladi nogometaši šokirali su Engleze u Portugalu. Mihajlo Cvetković i Bogdan Kostić srušili su mlade lavove u kvalifikacijama za EP. Gol s pola terena ostavio je sve navijače izbezumljene

Srpska nogometna reprezentacija U-19 priredila je iznenađenje i pobijedila je Englesku U-19 u sklopu prvog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Pogotke za Srbiju dali su Mihajlo Cvetković (19) u 39. i Bogdan Kostić (19) u 65. minuti utakmice. Susret se igrao u portugalskom gradu Guimaraesu, a svi prisutni ostali su u čudu nakon pogotka mladog igrača Anderlechta Cvetkovića. 

Primio je loptu na sredini terena od Engleza Divinea Mukase, primirio je i krenuo prema protivničkoj polovici. Većina igrača stala bi i pričekala suigrače, ali ne i mladi centarfor. Odlučio je pucati po golu Olivera Whatmuffa koji je u trenutku udarca stajao na rubu kaznenog prostora. Pogodio je same rašlje i mladi golman Rochdalea nije imao nikakve šanse da obrani golčinu.

Mihajlo Cvetković prešao je iz Čukaričkog u Anderlecht za 3,2 milijuna eura 2025. godine. Za Srbiju U-19 ima 11 nastupa i 10 golova što govori o kakvom je talentu riječ. Trenutačno na Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura i ugovor s belgijskim prvoligašem ima do 2029. godine. 

Srbija je sada prva u grupi 2 ispred Portugala koji je slavio 1-0 protiv Poljske. Idući susret igra protiv Portugala u subotu, a u utorak završava ciklus protiv Poljske. EP igrat će se u Walesu od 28. lipnja do 11. srpnja. 

