Prije 11 dana navijači Manchester Uniteda prosvjedovali su protiv vlasnika Uniteda obitelji Glazer uoči utakmice protiv Liverpoola, no sve se uskoro pretvorilo u divljačke nerede.

Napravili su pravi kaos na Old Traffordu, nekoliko stotina navijača uletjelo je na travnjak, razbijali su sve što im je došlo pod ruku te ozlijedili nekoliko policajaca. Premier liga nije imala previše izbora, utakmicu je odgodila i prebacila za danas.

Utakmica se večeras igra od 21.15, ali navijači Uniteda opet rade sve samo da se utakmice ne odigra. Organizatori su ovaj put bili pametniji pa su brojne policijske snage okupirale Old Trafford nekoliko sati prije utakmice kako se ne bi ponovile scene otprije desetak dana, no nije moglo proći bez problema. I ovaj put su navijači Uniteda stigli ispred stadiona te prosvjeduju protiv obitelji Glazer tražeći njihov odlazak, a uz to su blokirali Liverpoolov autobus koji je vozio prema stadionu te mu ispustili gume, pišu engleski mediji.

Nekoliko automobila se parkiralo ispred autobusa te mu blokiralo put. Nakon nekog vremena se pojavila i policija koja je maknula prosvjednike te je autobus mogao nastaviti svoj put prema stadionu.

Inače, zbog predostrožnosti i straha od novih nereda na ulicama, igrači i jedne i druge momčadi su na stadion došli čak šest sati uoči utakmice.

Unatoč jakim policijskim snagama, više stotina navijača svejedno je došlo ispred Old Trafforda gdje opet prosvjeduju protiv vlasnika kluba. Američka obitelj Glazer je vlasnik 'crvenih vragova' od 2003. godine kada je njihov otac, Malcom Glazer kupio engleskog velikana. Njihovo bogatstvo procjenjuje se na 3,8 milijardi eura.

Navijači su već godinama protiv vlasnika kluba jer, kako smatraju, United koriste samo za vlastitu dobit i nije ih briga ni za navijače ni za klub. Superliga je samo bila kap koja je prelila čašu nezadovoljstva pa se sve prelilo u prosvjede.