"Šteta, fale tu još dva, tri prekaljena igrača... Porozna obrana i sredina, Gonzalez i Tabinas jedini koji se izdvajaju, drugi kamilica", jedan je od komentara na društvenim mrežama
REAKCIJE NAKON REMIJA
Navijači Vukovara: 'Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača'. 'Doći će i ta pobjeda'
Nogometaši Vukovara 1991 i Gorice odigrali su 2-2 u fantastičnoj utakmici 4. kola HNL-a u Vinkovcima. Iako su Vukovarci u prvom dijelu sve do gola Gonzaleza (43') bili praktički izgubljeni na terenu, u drugom dijelu su odigrali sjajno i na kraju mogli i do pobjede. Navijači novopečenog prvoligaša podijeljenih su mišljenja nakon dvoboja, evo reakcija.
- "Drugo poluvrijeme Vukovara, top!"
- "Šteta, fale tu još dva, tri prekaljena igrača... Porozna obrana i sredina, Gonzalez i Tabinas jedini koji se izdvajaju, drugi kamilica"
- "Moglo je i bolje, ali bolje bod nego ništa. Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača"
- "Fali jedan vezni i jedan pravi napadač, ali lako je pričati. Nama novca nema za takve klasne igrače"
- "Prvo poluvrijeme za zaborav, drugo puno bolje"
- "Samo tako naprijed, heroju s Dunava! Nisi slučajno u SuperSport HNL-u!"
- "Doći će i pobjeda, prije ili kasnije"
- "Bod po bod i polako", neki su od komentara navijača.
Vukovarci imaju dva boda u četiri kola, a u idućem dočekuju Slaven Belupo na svom terenu.
