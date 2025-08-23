Navijači Vukovara: 'Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača'. 'Doći će i ta pobjeda'

Nogometaši Vukovara 1991 i Gorice odigrali su 2-2 u fantastičnoj utakmici 4. kola HNL-a u Vinkovcima. Iako su Vukovarci u prvom dijelu sve do gola Gonzaleza (43') bili praktički izgubljeni na terenu, u drugom dijelu su odigrali sjajno i na kraju mogli i do pobjede. Navijači novopečenog prvoligaša podijeljenih su mišljenja nakon dvoboja, evo reakcija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 Vukovar 1991 - Gorica 2-2, 4. kolo HNL-a | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Drugo poluvrijeme Vukovara, top!"

"Šteta, fale tu još dva, tri prekaljena igrača... Porozna obrana i sredina, Gonzalez i Tabinas jedini koji se izdvajaju, drugi kamilica"

"Moglo je i bolje, ali bolje bod nego ništa. Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača"

"Fali jedan vezni i jedan pravi napadač, ali lako je pričati. Nama novca nema za takve klasne igrače"

"Prvo poluvrijeme za zaborav, drugo puno bolje"

"Samo tako naprijed, heroju s Dunava! Nisi slučajno u SuperSport HNL-u!"

"Doći će i pobjeda, prije ili kasnije"

"Bod po bod i polako", neki su od komentara navijača.

Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vukovarci imaju dva boda u četiri kola, a u idućem dočekuju Slaven Belupo na svom terenu.