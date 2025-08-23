Obavijesti

REAKCIJE NAKON REMIJA

Navijači Vukovara: 'Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača'. 'Doći će i ta pobjeda'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Šteta, fale tu još dva, tri prekaljena igrača... Porozna obrana i sredina, Gonzalez i Tabinas jedini koji se izdvajaju, drugi kamilica", jedan je od komentara na društvenim mrežama

Nogometaši Vukovara 1991 i Gorice odigrali su 2-2 u fantastičnoj utakmici 4. kola HNL-a u Vinkovcima. Iako su Vukovarci u prvom dijelu sve do gola Gonzaleza (43') bili praktički izgubljeni na terenu, u drugom dijelu su odigrali sjajno i na kraju mogli i do pobjede. Navijači novopečenog prvoligaša podijeljenih su mišljenja nakon dvoboja, evo reakcija. 

Vukovar 1991 - Gorica 2-2, 4. kolo HNL-a
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

  • "Drugo poluvrijeme Vukovara, top!"
  • "Šteta, fale tu još dva, tri prekaljena igrača... Porozna obrana i sredina, Gonzalez i Tabinas jedini koji se izdvajaju, drugi kamilica"
  • "Moglo je i bolje, ali bolje bod nego ništa. Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača"
  • "Fali jedan vezni i jedan pravi napadač, ali lako je pričati. Nama novca nema za takve klasne igrače"
  • "Prvo poluvrijeme za zaborav, drugo puno bolje"
  • "Samo tako naprijed, heroju s Dunava! Nisi slučajno u SuperSport HNL-u!"
  • "Doći će i pobjeda, prije ili kasnije"
  • "Bod po bod i polako", neki su od komentara navijača. 
Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vukovarci imaju dva boda u četiri kola, a u idućem dočekuju Slaven Belupo na svom terenu. 

