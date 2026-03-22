Navijači Željezničara provocirali zastavom u Širokom Brijegu i izazvali reakciju policije!

Utakmica Širokog Brijega i Željezničara prekinuta je u završnici susreta. Navijači gostujućeg kluba su na tribini istaknuli transparent posvećen 30. godišnjici reintegracije Grbavice.

Uslijedila je reakcija službenih lica, potom i policije, a uslijedio je sukob na dijelu stadiona predviđenom za gostujuće navijače. U dva navrata je službeni spiker utakmice upozorio gostujuće navijače da uklone zastavu, ali na to su se oglušili i policija iz Širokog Brijega krenula je u sukob s njima, prenosi klix.ba.

S tribina se moglo čuti "Gazi, balije", a iako su kaotične scene kratko trajale, tučnjava je bila vrlo žestoka. Video skandiranja domaćih navijača pogledajte OVDJE. Igrači Širokog Brijega čak su napustili teren, ali ih je sudac vratio na travnjak.

Dio tribine s navijačima Željezničara na kraju su ispraznili, a njih je preuzela sarajevska policija i ispratila sa stadiona. Utakmica je završila 1-1.