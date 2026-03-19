Navijačima Hajduka ovo se neće svidjeti: Vukovar je promijenio politiku uoči susreta s 'bijelima'

Piše Issa Kralj,
Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na predstojećoj utakmici protiv HNK Hajduk Split, ali i na svakoj sljedećoj utakmici koju igramo na Gradskom vrtu u Osijeku, neće biti dozvoljeno unošenje niti isticanje obilježja navijača gostujuće momčadi - objavili su

Admiral

Nogometaši Vukovara u 27. kolu domaćeg nogometnog prvenstva dočekuju drugoplasirani Hajduk na Gradskom vrtu od 15 sati. Utakmica je na rasporedu u subotu, 21. ožujka. Domaćini u taj susret ulaze kao posljednja momčad prvenstva, ali i s novim trenerom. Uoči utakmice Silvijo Čabraja dobio je otkaz, a na njegovu poziciju došao je Tomislav Stipić.

S druge strane, Hajduk je drugi s 50 bodova te za vodećim Dinamom zaostaje deset bodova. Od trećeplasirane Rijeke zaostaje 12 bodova. U prošlom kolu ugostili su Lokomotivu i slavili 2-1, a sada navijače splitskog kluba čeka gostovanje. Međutim, uoči utakmice iz Vukovara su objavili vijest koja bi ih mogla razočarati. Na svim tribinama osim na gostujućoj, neće biti dopušteno nositi Hajdukova obilježja. Odluku je donijela Policijska uprava Osječko-baranjske županije. 

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Sukladno odluci Policijske uprave Osječko-baranjske županije, Sektora za javni red i sigurnost, na predstojećoj utakmici protiv HNK Hajduk Split, ali i na svakoj sljedećoj utakmici koju igramo na Gradskom vrtu u Osijeku, neće biti dozvoljeno unošenje niti isticanje obilježja navijača gostujuće momčadi na bilo kojoj tribini, osim na tribini namijenjenoj gostujućim navijačima (sjeverna tribina).

"Navedena mjera donesena je od strane nadležnih policijskih tijela s ciljem očuvanja javnog reda i sigurnosti te se primjenjuje na sve gledatelje na stadionu.

"Molimo sve posjetitelje da se pridržavaju navedene odluke i uputa organizatora i sigurnosnih službi" - stoji u priopćenju kluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

