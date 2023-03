Navijanje na utakmici Hrvatske (opet) nije bilo na razini. Želite li povratak ultrasa na tribine?

Dvadeset minuta do kraja utakmice na Poljudu, Hrvatska ne stoji dobro, a s tribina se čuju samo velški uzvici. Da, 1300 otočkih grla nadglasalo je ostalih 32000 ljudi na stadionu. A sve je na mahove izgledalo skladno, šalovi na svim tribinama tvorili su prekrasnu koreografiju, a mnogima je već tad 'za oko' zapala 'crna mrlja' na sjeveru, odnosno dvjestotinjak momaka u crnom koji nisu digli šalove.

I inače se tzv. ultrasi pojavljuju u crnim kombinacijama, a ovaj je put to bila i svojevrsna simbolika jer smo u nekim navratima slušali kako su ti navijači 'crna mrlja' hrvatskog nogometa. Odmah su tribinom krenuli komentari kako je riječ o Torcidi, pa je tako smisao dobila ona poruka koja je navodno kolala prije utakmice Hrvatske i Walesa (0-0). A nakon utakmice se spominjalo da nisu bili sami, već da su s njima bili i pripadnici zadarskog Tornada.

Došli su pokazati da su tu, da nisu zaboravili na hrvatsku reprezentaciju. U nekoliko su navrata i započeli navijanje za vrijeme utakmice, a to su prihvatili ostali te živnuli u tim trenucima. S istočne tribine cijelu utakmicu se čuo bubanj i pokušaji navijanja koji su bili više ili manje uspješni. Svaka čast svima na trudu, ali vrhunski igrači trebali bi imati i vrhunsko navijanje, a ono takvo nije bilo na Poljudu.

Nećemo se lagati, nije bilo takvo već neko vrijeme. Ni na Maksimiru, ni na Gradskom vrtu, ni na Rujevici. Otkako su mnoge hrvatske navijačke skupine i Hrvatski Nogometni Savez 'na ratnoj nozi', a veliki transparent i poruka 'sve izgubili dabogda' nisu bili ugodni za vidjeti prije nekog vremena. Povici kontra HNS-a tad su se čuli samo na utakmicama HNL-a, dok je na utakmicama reprezentacije bila drugačija situacija jer navijačkih skupina, barem organizirano, nije bilo.

Vrijeme je da se okrene nova stranica i krene naprijed

I ne, ne govorimo ovdje o ultras sceni u smislu nekih nereda prije utakmice, korištenja pirotehnike, tučnjava ili nečeg sličnog, već jednostavno onog pravog nogometnog ugođaja na tribinama, pa da Velšani ni ne pomišljaju kako bi u bilo kojem trenutku mogli biti najglasniji na Poljudu. Jer vidjelo se koliko dvjestotinjak organiziranih ljudi može doprinijeti atmosferi na tribini, a kamoli da se tome priključe, kao što se govorilo u poruci, i ostale navijačke skupine.

Jer to je ono što, vjerujem, svi hrvatski navijači žele. Pravu podršku s tribina za 'vatrene' pa da se tome svemu mogu s vremena na vrijeme pridružiti sve tribine i sve uzrasne kategorije na stadionu. Piše se o čudesnim atmosferama, velikoj podršci Hrvatskoj i stavlja fokus na tih nekoliko minuta kad je stadion izgledao onako kako bi trebao izgledati cijelu utakmicu. A pokazali su momci sa sjevera da mogu i da žele, jer se ne bi ni pojavili da ne žele pomak.

Poručili su momci sa sjevera 'Hrvatska uvik, mafija nikad' na jedinoj 'krpi' koju su imali te je očito da im nešto smeta i da nisu jedini u Hrvatskoj. Sjećam se utakmica reprezentacije s Poljuda kad sam bio dijete, ali ne samo s Poljuda, već sa mnogih stadiona diljem Hrvatske gdje su 'profesionalci' u navijanju napravili svoj posao. Ne, to ne umanjuje dolazak drugih ljudi, ali ovo jednostavno podiže stvari na razinu više pa da se više ne ponovi da gostujući navijači imaju nadmoć u navijanju usred Hrvatske.

Spominjali su se sastanci, okrugli stolovi, debate, a vjerujem da to nisu 'divljaci' kakvima ih se predstavilo i da sigurno ima volje i želje za razgovorom, a netko iz HNS-a će nakon Šukera morati 'progutati' neke stvari (morat će to napraviti i druga strana ako želimo ići naprijed) i ponuditi neki kompromis. Hrvatski nogomet godinama ide prema naprijed, neke stvari s kriminalnom pozadinom počele su polako okretati stvari na pravu stranu i izgledati bolje, a možda je vrijeme da Poljud, Maksimir i ostali stadioni 'grme' kao nekad i to svih 90 minuta. Pa da sve bude 'u punom sjaju' i da se 'dašak Argentine' vrati na tribine za vrijeme utakmica hrvatske reprezentacije.

