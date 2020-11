Podsjetimo, Novak se odlu\u010dio za osnivanje Sindikata koji bi izvan ATP-a \u0161titio prava profesionalnih\u00a0tenisa\u010da, ali ne i tenisa\u010dica. Njega nisu podr\u017eali Rafa Nadal i Roger Federer koji su u to vrijeme tako\u0111er bili sli\u010dnog razmi\u0161ljanja o ovoj situaciji.\u00a0

<p><strong>Martina Navratilova</strong>, jedna od najboljih tenisačica u povijesti po mišljenju velikog dijela javnosti, javno je uputila teške kritike na račun prvog reketa svijeta<strong> Novaka Đokovića</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u blizini Sarajeva</strong></p><p><br/> </p><p>Naime, ne radi se o njegovoj igri, nego o njegovim akcijama izvan teniskih terena:</p><p>- On misli da radi pravu stvar. Ne slažem se s njime, ali to je njegov izbor. To sigurno nije pomoglo njegovom tenisu...To stvarno kod njega ne razumijem. Kada si najbolji na svijetu, treba ti energija odlazi na to, trebaš se posvetiti sportu. Da biste se opustili gledajte TV, obrađujte drvo ili pletite šalove. Ali osnivanje sindikata - rekla je Navratilova za Irish Times.</p><p>- To ne pomaže na nijednoj razini. To možeš raditi kada prestaneš igrati, ali kontroverzno je i ne pomaže. Tijekom pandemije covida pokušavaš nas podijeliti, a sve to dok se pokušavamo ujediniti i shvatiti kako da igramo turnire a da se ljudi ne razbolijevaju i ne umiru od Covida. Radije se držimo tog problema, a ne stvaramo novi koji nam ne treba - dodala je osvajačica 18 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji.</p><p>Podsjetimo, Novak se odlučio za osnivanje Sindikata koji bi izvan ATP-a štitio prava profesionalnih tenisača, ali ne i tenisačica. Njega nisu podržali Rafa Nadal i Roger Federer koji su u to vrijeme također bili sličnog razmišljanja o ovoj situaciji. </p><p>- Svijet je u veoma delikatnoj situaciji. Osobno, mislim da treba ostati pribran i na zemlji i raditi zajedno u istom pravcu. Vrijeme je za ujedinjavanje, a ne separatizam - napisao je Nadal na Twitteru, a podržao ga je i Roger Federer:</p><p>- Slažem se sa Rafom, trebamo ostati zajedno kao igrači i kao sport da bi išli naprijed - odgovorio mu je Federer.</p>