Đoković: Nije mi se igralo, ovo je bio tužan dan za pravoslavlje

Utjecala je tužna vijest (smrt mitropolita Amfilohija, nap. a.), ali nije u tolikoj mjeri da zbog toga baš i ne mogu igrati. Ali, generalno mi se jednostavno nije igralo, rekao je Đoković nakon senzacionalnog poraza u četvrtfinalu Beča

<p>U prvom kolu Australian Opena 2005. godine tada 17-godišnjeg kvalifikanta iz Srbije <strong>Marat Safin </strong>pobijedio je 6-0, 6-2, 6-1. <a href="https://www.24sata.hr/sport/senzacija-godine-u-becu-talijan-sonego-rastavio-dokovica-ocajni-nole-uzeo-je-tri-gema-725329"><strong>Gotovo 16 godina kasnije Novak Đoković opet je osvojio tri gema u jednom meču.</strong></a> Sada kao prvi tenisač svijeta, 17-rostruki Grand Slam pobjednik i to u meču na dva dobivena seta, od 42. igrača svijeta. Safin je onda bio četvrti...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Nikada u životu, a igrao je 12 takvih mečeva do danas, Novak Đoković nije izgubio od sretnog gubitnika da bi<strong> Lorenzo Sonego </strong>postao prvi takav i prvi uopće Talijan koji je Đokovića pobijedio na tvrdoj podlozi. Srbin je dosad imao impresivnih 26-0. </p><p>Međutim, nakon što je pobjedom nad<strong> Bornom Ćorićem</strong> u srijedu šesti put osigurao broj jedan na kraju godine, što je uspio još samo <strong>Pete Sampras</strong>, Đoković kao da je poželio otići iz Beča. Tako je djelovao na terenu protiv 25-godišnjeg Talijana koji je do prošle godine boravio izvan Top 100 društva, koji je prethodno igrao, i izgubio, tek tri meča protiv Top 10 igrača. Da bi u četvrtfinalu Beča, u koji je stigao s 11 poraza zaredom na tvrdoj podlozi, prekinuo Novakov niz na istoj od 29 pobjeda. </p><p>- Nije mi se igralo, da budem iskren. Utjecala je tužna vijest <a href="https://www.24sata.hr/news/preminuo-mitropolit-amfilohije-725110">(<strong>smrt mitropolita Amfilohija</strong>,</a> nap. a.), ali nije u tolikoj mjeri da zbog toga baš i ne mogu igrati. Ali, generalno mi se jednostavno nije igralo - rekao je Đoković koji je potom malo dublje otvorio temu tužne vijesti...</p><p>- Da, ovo jest jako tužan dan. Poštovani Amfilohije bio je veliki borac za pravoslavlje i netko tko je služio kao neka vrsta zvijezde -vodilje za srpski pravoslavni narod i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Imao sam čast i radost da ga upoznam, provedem neko vrijeme blizu njega i osjetim predivnu energiju koju je on posjedovao. Iako fizički više nije živ, njegov duh će, siguran sam, biti prisutan dugi niz godina. Mislim da mu toliko dugujemo da se barem trebamo sjećati njega i da s osmijehom budemo zahvalni za sve ono što je učinio, pogotovo u posljednje vrijeme koje je bilo jako turbulentno vrijeme u Crnoj Gori, naravno iz političkih razloga. O dosta velikih stvari se odlučivalo, pogotovo kada je crkva u pitanju. On je bio odvažan i hrabar i pokazao je narodu pravi primjer kako se treba čuvati kulturno naslijeđe i naša duhovna baština. Na tome mu veliko hvala.</p><p>Pa se Đoković vratio teniskim temama makar nije previše govorio o svojoj izvedbi koju je "ukrasio" s 25 neprisiljenih pogrešaka i 7 winnera. Sonego je imao 26 izravnih poena i 12 pogrešaka.</p><p>- Odradio sam ono što sam htio odraditi i zbog čega sam došao. Jako čudan dan. Tako je kako je. Nastavljam dalje, okrećem novu stranicu. Sada ću malo biti s obitelji, vraćam se u Srbiju i radujem se tome. Onda ću se dobro spremiti za London i pokušat ću tamo sezonu završiti snažno i na najbolji mogući način - završio je Nole koji se neće ukazati u pariškom Bercyju na kojem je trebao braniti naslov.</p>