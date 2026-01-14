Nazire se kraj sage oko dragulja Hajduka. Talijani objavili jako važne vijesti: 'Liječnički uskoro'

Dugo već traje saga oko Branimira Mlačića (18), ali čini se kako joj se nazire kraj. Talijanski SkySport objavio je kako bi u ponedjeljak mladi Hajdukov talent trebao biti na liječničkom pregledu u Interu! Talijani su plasirali i još jednu jako bitnu vijest vezanu za ostanak Mlačića u Hajduku.

Tako su objavili da se nakon liječničkih pregleda u Interu vraća na posudbu u Hajduk do kraja sezone. Prve informacije sa "Čizme" bile su kako će ga Inter priključiti drugoj momčadi kako bi tamo pazili na njegov razvoj, ali su sada, piše SkySport, promijenili odluku te će ostati na Poljudu. Također, javljeno je da su "bili" tražili šest milijuna eura, ali da će cijeli transfer biti četiri milijuna plus bonusi.

"Branimir Mlačić, branič visok 192 cm i snažnog zračnog nastupa, voli igrati s loptom i stvarati igru . Ove sezone je odigrao 18 utakmica u svim natjecanjima, ukupno 1557 minuta, te je upisao dvije asistencije. Mlačić možda nije jedini Hrvat koji je stigao u Milano. Drugi hrvatski igrač kojeg Inter traži je ljevonogi središnji branič Dinama iz Zagreba, Leon Jakirović, rođen 2008. godine, koji bi mogao predstavljati investiciju za budućnost", stoji u tekstu SkySporta, pa će biti zanimljivo i pratiti situaciju s Leonom Jakirovićem.