Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPREMA SE ŠOU

NBA će dobiti dva nova kluba? Jedna opcija je 'carstvo kocke'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kirby Lee/REUTERS

NBA planira ekspanziju u Seattle i Las Vegas do 2028. Novi klubovi vrijede preko 14 milijardi dolara! Hoće li vlasnici klubova dati zeleno svjetlo?

Planovi za proširenje NBA lige su na dnevnom redu sastanka lige krajem ovog mjeseca, a rasprave se usredotočuju na procjene vrijednosti novih klubova u Seattleu i Las Vegasu, koje bi u sezoni 2027/28 trebali ući u NBA ligu. Upravni odbor NBA lige vodio je otvoreni dijalog o povratku NBA u Seattle, gdje je franšiza Oklahoma City Thundera od 1967. do 2008. bila dom SuperSonicsa.

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Da bi plan proširenja bio usvojen, barem 23 od 30 vlasnika klubova moraju glasati za prijedlog. ESPN je izvijestio da bi nove franšize mogle biti spremne za početak igranja do 2028. godine, a procjene vrijednosti dvaju novih klubova se procjenjuju na više od 14 milijardi dolara. NBA događaji se održavaju u Las Vegasu, uključujući godišnju Ljetnu ligu, ali nijedan NBA klub nikada nije imao sjedište u Nevadi.

Liga se zadnji put proširila 2004. godine, a preraspodjele bi mogle biti potrebne kako bi se smjestile dvije nove franšize. Trenutna momčad Zapadne konferencije - Minnesota, Memphis i New Orleans su logična rješenja, te bi se one mogle premjestiti s Zapadne Konferencije na Istok kako bi prijelaz na 32 momčadi funkcionirao.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...
PREPOZNAJETE LI ASOVE?

FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...

Neki su došli u skupim transferima, neki kao talenti od kojih se puno očekivalo, neki su dobili i važne uloge, a većina su ispali čisti prolaznici. Sjećate li se ovih bivših dinamovaca?
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026