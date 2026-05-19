NBA KLASIK Spursi i Oklahoma igrali dva produžetka, Wemby imao monstruoznu statistiku!

Ako se po jutru dan poznaje, ljubitelje košarke čeka nevjerojatna serija u finalu Zapadne konferencije NBA lige između Oklahoma City Thundera i San Antonio Spursa, koji su u prvoj utakmici slavili 122-115 nakon dvostrukog produžetka u Oklahominom PayCom Centru. Apsolutni junak bio je čudesni Francuz Victor Wembanyama, s partijom nalik velikom Wiltu Chamberlainu.

Gorostasni Francuz visok 224 centimetra završio je susret s 41 košem, 24 skoka i tri asistencije. Iz igre je gađao 56 posto (14 od 25), s linije slobodnih bacanja 92 posto (12 od 13), uz tri blokade i jednu ukradenu loptu. Uz Wilta Chamberlaina jedini je igrač u povijesti lige s najmanje 40 poena i 20 skokova u prvoj utakmici karijere u finalu konferencije, a jedini je igrač Spursa, uz Davida Robinsona, s takvim učinkom u jednoj utakmici doigravanja.

Malo tko bi očekivao da će glavni otpor Wembanyami na strani Oklahome pružiti Alex Caruso, bivši bek Lakersa i Bullsa koji je u regularnoj sezoni ubacivao šest koševa u prosjeku. Odigrao je uvjerljivo najbolju utakmicu karijere u doigravanju i zabio 31 koš (dosadašnji rekord playoffa bio mu je 20), uz 8 pogođenih trica iz 14 pokušaja.

S druge strane, slabiju je šutersku večer imao novopečeni dvostruki MVP lige Shai Gilgeous-Alexander, koji je stao na 24 koša (šut 5 od 16) uz 12 asistencija. Dobru formu nakon ozljede pokazao je Jalen Williams, koji je u povratničkoj utakmici ubacio 26 koševa, uz sedam skokova i tri asistencije.

San Antonio je uoči utakmice ostao bez dvostrukog All-Star beka De’Aarona Foxa zbog ozljede gležnja, ali se njegovo odsustvo nije previše osjetilo. Umjesto njega u petorku je uskočio Dylan Harper i odigrao sjajno, upisao je 24 poena, 11 skokova i šest asistencija, dok je Stephon Castle dodao 17 poena, šest skokova i 11 asistencija.

Dramatična utakmica

Regularni dio utakmice završio je dramatično. Wembanyama je 11 sekundi prije kraja zabio za 101-99, ali Oklahoma je odgovorila. Gilgeous-Alexander je nakon time-outa probio do obruča i položio za izjednačenje tri sekunde prije kraja, a Chet Holmgren je blokirao Wembanyamin pokušaj za pobjedu sa zvukom sirene.

U prvom produžetku Caruso je preuzeo ulogu glavne opcije Oklahome. Castle i Wembanyama donijeli su Spursima rano vodstvo 105-101, da bi Caruso tricom i zakucavanjem Williamsa nakon Castleove loše lopte vratili Thundere u egal. Shai je novim zakucavanjem donio Oklahomi vodstvo 108-105, koje je Wembanyama poništio tricom 27 sekundi prije kraja produžetka. Williams je potom promašio tricu za pobjedu, pa se išlo u drugi produžetak.

U njemu je prvu riječ imao Wembanyama: zakucao je na Harperovu asistenciju, a zatim izborio i dva slobodna bacanja za vodstvo Spursa 112-108. Cason Wallace i Williams tricama su držali Oklahomu na životu, ali je Wembanyama novim zakucavanjem uz prekršaj donio Spursima 118-114 minutu prije kraja, a svaku dvojbu oko pobjednika otklonio još jednim zakucavanjem 22 sekunde prije završetka.