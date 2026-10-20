NBA liga počinje s 125 stranaca. Među njima su i trojica Hrvata

Za novu NBA sezonu prijavljeno je 125 stranih košarkaša iz 43 zemlje među kojima i tri hrvatska igrača, objavila je Nacionalna košarkaška asocijacija (NBA). Hrvatske boje u novoj sezoni najjače košarkaške lige na svijetu branit će Mario Hezonja u dresu Cleveland Cavaliersa, Ivica Zubac u Indiana Pacersima, te Karlo Matković, član New Orleans Pelicansa.

NBA liga navodi kako je ovo 13. uzastopna godina u kojoj se na popisima momčadi na početku sezone nalazi najmanje 100 međunarodnih igrača.

Francuska je zemlja s najviše predstavnika, ima ih 17, a listu predvodi Victor Wembanyama, igrač San Antonio Spursa, dvostruki sudionik All-Star utakmice i aktualni dobitnik nagrade za najboljeg obrambenog igrača godine.

Foto: Kevin Jairaj

Kanada, koja je posljednjih 12 sezona predvodila ligu po broju međunarodnih igrača, nalazi se na drugom mjestu sa 16 igrača, a slijede Australija (9), Njemačka (7), Nigerija (6) i Srbija (6).

Svih 30 NBA momčadi imaju barem jednog stranog igrača, a Dallas Mavericks, Miami Heat i Washington Wizards imaju najviše stranih igrača - po sedam svaka.

Ove sezone NBA liga organizira tri utakmice izvan SAD-a i Kanade, što je dio njezinih nastojanja širenja košarke na globalnoj razini. Denver i Indiana sastat će se 7. studenoga u Mexico Cityju, a u siječnju slijede utakmice između New Orleansa i San Antonija u Parizu i Manchesteru.