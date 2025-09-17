Obavijesti

TEKTONSKE PROMJENE

NBA želi osnovati ligu u Europi, sudjelovat će PSG i Man. City?!

Piše Jakov Drobnjak,
NBA želi osnovati ligu u Europi, sudjelovat će PSG i Man. City?!
Foto: Kiyoshi Mio

Nastavljamo osjećati da u Europi postoji ogroman broj podcijenjenih navijača košarke i da postoji snažna prilika za još jednu ligu stiliziranu po uzoru na NBA, rekao je šef NBA lige, Adam Silver

Košarkaški svijet na pragu je tektonske promjene koja bi mogla redefinirati sport kakav poznajemo. Godinama tinjajuća ideja o europskoj diviziji NBA lige više nije samo san entuzijasta, već konkretan i vrlo izgledan projekt na kojem najmoćnija košarkaška organizacija svijeta, u partnerstvu s Fibom ubrzano radi. Plan je stvoriti novu, elitnu ligu na Starom kontinentu, a kao potencijalni početak spominju se sezone 2027./28. ili 2028./29. Ovaj ambiciozni pothvat ne samo da prijeti uzdrmati postojeću hijerarhiju na čelu s Euroligom, već i uvesti potpuno novi poslovni model koji bi mogao privući i nogometne gigante.

NBA: Summer League-Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks
Foto: Candice Ward/REUTERS

Vizija Adama Silvera: Neiskorišteni potencijal Europe

Komesar NBA lige Adam Silver već godinama otvoreno govori o širenju u Europu, nazivajući to "sudbinom" još 2015. godine. Njegova vizija temelji se na jednostavnoj, ali moćnoj premisi: dok Europa kontinuirano proizvodi neke od najboljih igrača svijeta – poput Nikole Jokića, Luke Dončića, Giannisa Antetokounmpa i Victora Wembanyame – komercijalni potencijal košarke na kontinentu nije ni približno dosegnuo svoj vrhunac.

- Nastavljamo osjećati da u Europi postoji ogroman broj podcijenjenih navijača košarke i da postoji snažna prilika za još jednu ligu stiliziranu po uzoru na NBA -  izjavio je Silver, dodajući kako vjeruje da je košarka najbrže rastući sport na svijetu i uvjerljivo sport broj dva u Europi, odmah iza nogometa. Projekt NBA Europe stoga nije zamišljen kao puko širenje američke lige, već kao stvaranje potpuno novog, samostalnog natjecanja koje će iskoristiti duboko ukorijenjenu košarkašku tradiciju i strast europskih navijača.

NBA: Luka Doncic Press Conference
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Struktura i financije: Američki model na europskom tlu

Ono što bi NBA Europe suštinski razlikovalo od postojećih natjecanja jest njezina struktura, snažno inspirirana američkim profesionalnim sportom. Planira se uvođenje financijskih kontrola koje su u Europi gotovo nepoznate, poput salary capa (ograničenja na plaće igrača) i sustava dijeljenja prihoda. Ovi mehanizmi trebali bi osigurati dugoročnu financijsku održivost i natjecateljsku ravnotežu, sprječavajući da najbogatiji klubovi dominiraju isključivo snagom novca.

Liga bi, prema prvim planovima, trebala imati između 12 i 16 momčadi. Model bi bio hibridni: dio klubova imao bi stalne, zaštićene licence po uzoru na američke franšize, dok bi se preostala mjesta popunjavala kroz kvalifikacijski sustav temeljen na sportskim rezultatima u nacionalnim prvenstvima. Time se nastoji pomiriti stabilnost američkog sustava s europskom tradicijom meritokracije.

Ulazak u ovo elitno društvo imat će i svoju cijenu – i to paprenu. Procjenjuje se da će ulazna naknada za svaku franšizu iznositi između 500 milijuna i vrtoglavih milijardu dolara (otprilike 460 do 920 milijuna eura). NBA cilja na premium proizvod i spremna je odustati od projekta ako ne uspije postići željene financijske valuacije. Kako bi se osigurala financijska konstrukcija, angažirani su divovi poput JPMorgan Chasea i Raine Groupa.

NBA: Playoffs-Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Tko su ključni igrači? Od Reala do Manchester Cityja

NBA ne kreće od nule. U fokusu su etablirani košarkaški brendovi, ali i moćni nogometni klubovi koji bi mogli postati nova sila u košarci.

Na vrhu liste želja nalaze se košarkaški divovi poput Real Madrida i FC Barcelone. Njihove licence s Euroligom istječu 2026. godine, što otvara savršenu priliku za prelazak u novo natjecanje. Spominju se i drugi velikani poput turskog Fenerbahçea, grčkih rivala Panathinaikosa i Olympiacosa te francuskog ASVEL-a, čiji je vlasnik NBA legenda Tony Parker.

Jedan od najintrigantnijih aspekata plana jest uključivanje velikih nogometnih klubova. NBA je već vodila razgovore s Paris Saint-Germainom i Manchester Cityjem o osnivanju košarkaških momčadi pod njihovim brendom. Ideja je iskoristiti njihovu globalnu prepoznatljivost, marketinšku snagu i ogromnu bazu navijača. Kao potencijalni kandidat spominje se i AC Milan, čiji su vlasnici (RedBird Capital Partners) već povezani s američkim sportskim tržištem.

Kao prve potvrđene lokacije za nove timove spominju se London i Manchester, što je potvrdila i novoformirana britanska košarkaška liga (GBBL), koja je svoj početak odgodila za 2027. kako bi se uskladila s lansiranjem NBA Europe. Uz britanske metropole, kao ključna tržišta ciljaju se Pariz, Berlin, Rim, Madrid, Barcelona, Istanbul i Atena.

NBA: Playoffs-Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves
Foto: Matt Blewett/REUTERS

Euroliga, kao trenutno vodeće klupsko natjecanje u Europi, isprva je planove NBA lige doživjela kao izravnu prijetnju. Prvi prijedlozi o partnerstvu su odbijeni, uz obrazloženje da bi prepuštanje kontrole "ugrozilo dugogodišnju tradiciju europske košarke".

Međutim, ton se u posljednje vrijeme promijenio. Izvršni direktor Eurolige Paulius Motiejunas pozvao je na suradnju umjesto na natjecanje, ističući 25-godišnju povijest svoje organizacije i sugerirajući da bi se snaga NBA brenda mogla iskoristiti za jačanje postojećih struktura. "Sve je očitije da moramo raditi zajedno", izjavio je. I sam Adam Silver naglašava da preferira suradnju s postojećom ligom, no jasno je da će NBA nastaviti sa svojim planom, sa ili bez Eurolige.

Kada možemo očekivati početak?

Iako je Silver naglasio da se radi o projektu koji se mjeri "u godinama, a ne mjesecima", vremenski okvir postaje sve jasniji. Prvotni cilj bila je sezona 2026./27., no realniji datum sada se čini 2027. ili 2028. godina. Zanimljivo je da je Silver spomenuo Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. kao "dobru lansirnu platformu za objavu novog natjecanja", što sugerira da bi se ključne odluke mogle poklopiti s najvećim globalnim sportskim događajem.

Projekt NBA Europe više nije daleka fantazija. Radi se o strateškom, financijski moćnom i ubrzanom pothvatu koji ima potencijal iz temelja promijeniti europsku košarku. Spajanjem američke poslovne genijalnosti i komercijalne snage s europskom strašću i tradicijom, stvara se nova era za sport. Hoće li to dovesti do prosperiteta ili do raskola, pokazat će godine koje dolaze, no jedno je sigurno – košarkaška karta Europe uskoro bi mogla izgledati potpuno drugačije.

