Xi Jinping i Kineska komunistička partijo, netko vas treba naučiti lekciji. Nikad se neću ispričati što pričam istinu. Ne možete me kupiti, ne možete me zastrašiti, ne možete me ušutkati, napisao je na društvenim mrežama

Košarkaš Boston Celticsa očito nema namjeru prestati. Enes Kanter ove se sezone odlučio obračunati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, već treću utakmicu zaredom centar Celticsa je nosio tenisica s porukom za njega i kinesku Vladu. Prvo je pozvao na slobodu Tibeta i Ujgura, a sada i Kine. Iako nije ulazio u igru, Kanter je na klupi svejedno pokazao svoje mišljenje o kineskom predsjedniku. Osim podrške Kini, na tenisicama je ilustracija Kantera kako drži glavu Winnieja Pooha te dva tenka s glavama već spomenutog medvjedića iz crtića koji predstavlja Xi Jinpinga. Kanter je ponovno postavio fotografiju svojih tenisica na društvene mreže te pozvao Kineze na odgovornost. - Xi Jinping i Kineska komunistička partijo, netko vas treba naučiti lekciji. Nikad se neću ispričati što pričam istinu. Ne možete me kupiti, ne možete me zastrašiti, ne možete me ušutkati - napisao je Kanter. Inače, Kanter je musliman pa je iz tog razloga kritizirao odnos Kine prema Ujgurima. Inače, američki mediji prenose kako je milijun Ujgura poslano u kineske logore.