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NBA zvijezda u điru gradom s pištoljem. Uhitila ga policija...

Piše 24sata,
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NBA zvijezda u điru gradom s pištoljem. Uhitila ga policija...
Foto: Ken Blaze/REUTERS

Harden opet uhićen u Houstonu zbog oružja! Platio je jamčevinu, a skandal mu sad može pomrsiti novi ugovor

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Zvijezda Cleveland Cavaliersa, James Harden, ponovno se našao u problemima sa zakonom. U subotu, 13. lipnja, u ranim jutarnjim satima uhićen je u Houstonu pod optužbom za nezakonito nošenje oružja, što je prekršaj u saveznoj državi Teksas.

Prema sudskim zapisima okruga Harris, incident se dogodio oko 3:40 ujutro. Policija je zaustavila Mercedesovu limuzinu kojom je Harden upravljao te uočila pištolj u držaču za čaše. Harden je potvrdio da je oružje njegovo. Optužen je za prekršaj nezakonitog nošenja oružja jer pištolj nije bio u futroli te je odmah priveden. Ubrzo je pušten nakon što je platio jamčevinu od 100 dolara. Određeno mu je ročište za 22. lipnja, a uvjeti jamčevine zabranjuju mu posjedovanje oružja i konzumaciju alkohola ili droga.

NBA: Playoffs-Cleveland Cavaliers at New York Knicks
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Ovo nije prvi put da se Hardenovo ime spominje u kontekstu policijskih intervencija. U Parizu je 2021. bio nakratko zadržan i pretražen na ulici kada je policija zbog sumnje na posjedovanje marihuane zaustavila automobil u njegovoj blizini. Tada nije uhićen, za razliku od njegovog prijatelja, repera Lil Babyja. Tri godine ranije, u Scottsdaleu, žena ga je optužila da joj je oteo mobitel i bacio ga na krov noćnog kluba jer ga je snimala tijekom svađe. Navodno joj je kasnije platio 500 dolara kao kompenzaciju. Ni u jednom od tih slučajeva nisu podignute optužnice protiv njega, no ovakvi događaji štete njegovom ugledu.

Incident se događa u osjetljivom trenutku za Hardenovu karijeru. Krajem mjeseca potencijalno postaje slobodan igrač, jer do 29. lipnja mora odlučiti hoće li iskoristiti opciju u ugovoru vrijednu 42 milijuna dolara. Očekuje se da će je odbiti kako bi potpisao novi, višegodišnji ugovor s Cavaliersima. Ovo uhićenje, iako se radi o prekršaju, moglo bi zakomplicirati pregovore za 36-godišnjeg beka koji je s prosjekom od 19,2 koša i 5,5 asistencija vodio Cleveland sve do finala Istočne konferencije.

*uz korištenje AI-a

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