Budimo se, ide to nabolje i u drugom krugu očekujemo da preko Bahreina i Argentine stvari do Danske sjednu na svoje mjesto. Protiv Katara smo pokazali malo više od naznaka igre koju čekamo, od početka do kraja bez oscilacija iako da nije bilo onakvog Šege na golu...

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši nakon Katara

- On nas je i držao da se ne dogodi potop. Donio nam je sigurnost iako je i mali Pešić dobro otvorio. Golmani su uvijek jako bitni u ekipi, to znamo. Koliko mi se čini, ovo je prvenstvo golmana. Međutim, dobra je stvar da smo dobili, uz Šegu, i Mamića i mlade koji su pokazali da mogu i time im se diglo samopouzdanje koje je bilo poljuljano nakon Angole i Japana. Ipak su to bile atipične reprezentacije s kojima rijetko igramo. Katar je bliže europskom stilu sa španjolskim trenerom. Nije bilo prebajno, ali bitno je da smo prenijeli tri boda - sažeo je sliku hrvatske pobjede naš zlatni "portugalac" Denis Špoljarić.

Kažu igrači da je obrana protiv Katara bila odlična, pokretljiva, a Nikša Kaleb, kojemu dođe da se skine i riješi stvari, pak, nikako nije zadovoljan. Čemu će se prikloniti ministar obrane?

- Pa bila je solidna, ne mogu reći da je bila sjajna jer puno smo golova dobili kroz sredinu. Ali slažem se s Kalebom, treba nam više prekršaja i agresivnosti jer tako se umaraju protivnički igrači, imaju manje ideja, suci će brže dići ruku. Moramo znati da nisu imali puno vremena za uigravanje i moraju dobiti osjećaj. Nije to sad nešto zbog čega moramo dizati frku. Početak je i znam da možemo 30 posto bolje, ipak su ovo skoro sve igrači koji igrali na Euru. Dizat će se i vratit će im se taj osjećaj kada izaći na igrača i kada biti čvrst.

Lino je utakmicu zatvorio, kada je mi rezultatski još nismo, sa Šarcem i Jaganjcem iako su 50 minuta sjedili u trenirci. Hrabrost?

- On to tako radi, ima svoju viziju i drži se toga. Mamić se umorio i trebalo je svježe krvi. Super je što su mladi pokazali da mogu i trebat će nam jer ima utakmica još dosta. Martinović je odigrao dobro, bilo mu je malo teže zbog obrane. Ma, bitno je samo da smo zdravi i sada kad se vrati Karačić, da imamo i širinu.

Protiv Bahreinaca ne očekujemo probleme iako su oni ovaj Katar ostavili bez Tokija. Trebalo bi odmoriti i Duvnjaka...

- Favoriti smo, naravno, kao i protiv Argentine. Ide nam u prilog taj raspored i, da, moramo ga iskoristiti da odmorimo Duvnjaka te da se ostali razmašu. Ne brinem se ja za Duleta, doći će on na svoje, dok je on tamo, mi ćemo osvajati medalje. Da, promašuje dosta s poda, prebolio je koronu, ali pogađat će protiv najboljih. Danska? Nisam ih još uspio pogledati, ali Danci k'o Danci, brzo trče, dobar golman, Hansen. Bit će to prava tekma.

Tekma za broj jedan za koji je teško procijeniti koga će donijeti u četvrtfinalu. Svašta je već sad i bit će u drugoj grupi.

- Istina. Egipat igra doma, sreća da nema publike jer bio bi kaos. Slovenija je odigrala prvu utakmicu vrhunski pa onda katastrofa protiv Rusije. Ali oni su opasni, kao i Rusi, Šveđani...