Ne idem braniti svjetsko zlato u Taškent, nego osvojiti još jedno!

- U Taškent putujem kao favorit, ali iskreno, judo je takav sport u kome favoriti ne pobjeđuju baš uvijek, i kad si najspremniji možeš izgubiti meč – kaže nam naša najbolja judašica Barbara Matić, koja će u glavnom gradu Uzbekistana braniti svjetsko zlato osvojeno prošle godine u Budimpešti, u kategoriji do 70 kilograma. Bila je to prva medalja u povijesti za hrvatski judo, i to odmah ona najsjajnija.

- Ne bih rekla da idem braniti zlato, gledam na to ipak malo drugačije. Zlato sam osvojila i sada ga ne idem braniti, idem osvojiti još jedno – nasmijala se simpatična Splićanka uoči puta u daleki Uzbekistan.

Kaže da se osjeća jako dobro, da su pripreme protekle u najboljem redu, bez ozljeda i problema te da natjecanje očekuje spremna.

- Važno je bilo osigurati kontinuitet treninga u pripremama, kvalitetno se spremiti, a u zadnjih tjedan dana malo smo spustili intenzitet da se tijelo odmori i u što boljoj formi dočeka prvu borbu. Iskreno, po prvi put putujem na jedno veliko natjecanje bez ikakve nervoze, uopće nisam opterećena i to je jako dobro. Valjda to dolazi s iskustvom.

Barbara je do sada ispisala povijest hrvatskog juda, prva je naša judašica koja je osvojila medalju na Svjetskom prvenstvu, i to zlatnu, prva je osvojila i Grand Slam, jedno od najprestižnijih i najjačih natjecanja u ovom sportu, ima još i 3 srebra i 2 bronce, bila je dvostruka juniorska prvakinja Europe i svijeta... Niski uspjeha i medalja s najvećih smotri želi dodati i onu s Olimpijskih igara.

Sve što će se događati do Olimpijskih igara u Parizu su usputni ciljevi, ako osvojim neku medalju na njima super, ali medalja u Parizu je nešto što sam stavila pred sebe kao ultimativni cilj. I sve će biti podređeno tome.

Ali do Pariza je još dalek put. I jako i naporan, kao u rijetko kojem sportu.

- Nama su svjetska prvenstva svakih godinu dana, ove godine je u Uzbekistanu, iduće godine u svibnju u Kataru, a u 2024. će biti mjesec i pol dana prije Olimpijskih igara, domaćin nije još uvijek određen. Bit će užasno naporno, do Pariza je manje od dvije godine a u međuvremenu su još tri svjetska prvenstva i jako malo vremena za odmor. Vjerojatno svega mjesec dana u lipnju sljedeće godine...

Hrvatsku ekspediciju u Taškentu činit će sedam djevojaka, Ivana Maranić i Tina Radić (78+ kg), Petrunjela Pavić (do 78kg), Barbara Matić i Lara Cvjetko (do 70 kg), Iva Oberan (do 63 kg) Tihea Topolovec (do 57 kg) te u muškoj konkurenciji braća Marko i Zlatko Kumrić (do 100 kg).

- Teško je reći što možemo očekivati, bit ćemo svi skupa pametniji za tjedan dana, ali u konkurenciji djevojaka sve su mlade, dobro su odradile početak sezone i napreduju iz dana u dan. Počelo je skupljanje bodova za plasman na Olimpijske igre, za sada skupljeni bodovi vrijede 50%, no nakon Svjetskog prvenstva će vrijediti 100% i vjerujem da ćemo ih osvajati što više i konkurirati za medalje i Pariz.

Barbara je prije par mjeseci diplomirala elektrotehniku na splitskom FESB-u, no kako se želi maksimalno posvetiti judu, nije tražila posao u struci, nego je odlučila nastaviti obrazovanje.

- Upisala sam pedagoške predmete na fakultetu u Osijeku. Predavanja su online pa ne gubim previše vremena, a ako se odlučim jednoga dana postati profesorica u osnovnim i srednjim školama moram imati i psihološko – pedagoško – didaktičku naobrazbu – zaključila je Barbara.

