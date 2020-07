'Ne mislim o ždrijebu, moramo dobiti Napoli, a do titule La Lige možemo doći protiv Alavesa...'

Preostale su još tri utakmice LaLige, a Barcelona i dalje zaostaje za Ralom, ali sada samo jedan bod, što znači da Katalonci moraju do kraja biti koncentrirani, a uz to se moliti i da Madriđani barem jednu utakmicu budu 'loši'.

Quique Setien je pozvao svoje igrače da se bore do posljednjeg trenutka za tu titulu, a zadnja utakmica će im biti protiv Alavesa. 

- Real Valladolid će pokušati ostanak u ligi osigurati u utakmici protiv nas, što znači da mi moramo biti potpuno koncentrirani i zahtijevati maksimum od naše igre - rekao je Barcin strateg i dodao:

- Možemo doći u zadnje kolo sa šansom osvajanja trofeja i nadam se da ćemo to i napraviti. Moramo se samo koncentrirati na utakmicu s Real Valladolidom. 

Djelomično je zadovoljan igrom Barcelone.

- Igrano dobro na puno načina, ali moramo to poboljšati i napredovati - rekao je.

Arthur neće biti spreman za utakmicu s Real Valladolid.

- Arthur neće putovati jer je ozlijeđen, a čim se bude oporavio, opet će igrati. Dobro trenira, iako nije igrao u posljednjim utakmicama, ali njegova je požrtvovnost jednaka kao kada je igrao i moguće je da opet zaigra za nas - rekao je o veznjaku koji će uskoro putovati u Juventus.

Barcelona je nakon ždrijeba Lige prvaka saznala da će igrati protiv  Bayerna ili Chelsea pobjede li Napoli kako bi stigli u osminu finala.

- Nisam razmišljao o ždrijebu jer se moramo fokusirati na Napoli. Dobro je znati ostatak ždrijeba, ali moramo se fokusirati na utakmicu u subotu. Utakmica protiv Napolija će biti najvažnija - zaključio je.