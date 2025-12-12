Dinamo protiv Lillea nije imao niti jedan udarac u okvir gola, protiv Betisa je prvi upisao tek u 87. minuti. I onda Mario Kovačević priča o nekakvim pozitivnim stvarima!? Jednostavno, nema ih...
Ne, ovo nema veze s procesom: Kovačevićeva lutanja nemaju nikakvog smisla, nikakve vizije!
Dinamo je još jednom, na europskoj sceni, razočarao svoje navijače. Baš kao protiv Celte (0-3) i Lillea (0-4), nogometaši Marija Kovačevića nisu uspjeli parirati ni Betisu (1-3). I sve je, baš kao u tim prijašnjim europskim utakmicama, bilo gotovo u prvom poluvremenu. Celta, Lille i Betis "ogoljeli" su ovu momčad, pokazali u kakvim je Dinamo problemima.
