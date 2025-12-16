Modrić izjavom podigao prašinu u BiH: 'Luka, sada si razočarao'

Bosna i Hercegovina još uvijek je u mogućnosti izboriti Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon debitantskog nastupa 2014. godine u Brazilu, gdje je reprezentacija ispala u skupini, “zmajevi” sada kroz doigravanje imaju novu priliku izboriti Mundijal koji će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Put do velikog natjecanja, međutim, bit će iznimno zahtjevan jer će morati osvojiti cijeli baražni turnir.

Polufinalne utakmice dodatnih kvalifikacija igrat će se 26. ožujka 2026. godine. Bosna i Hercegovina tada gostuje kod Walesa, dok će se u drugom polufinalu sastati Italija i Sjeverna Irska. Finale je zakazano pet dana kasnije, 31. ožujka, a pobjednik dvoboja Wales - BiH igrat će kao domaćin protiv boljeg iz susreta Italija - Sjeverna Irska. Europa će kroz ovaj baraž dati još četiri putnika na Svjetsko prvenstvo, čime će se popuniti popis od ukupno 48 reprezentacija.

Uoči tih odlučujućih utakmica pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini privukla je izjava Luke Modrića, koju je dao u intervjuu za talijanski sportski dnevnik Gazzetta dello Sport. Povodom priznanja "Legenda", koje mu je dodijelio taj list, kapetan hrvatske reprezentacije govorio je i o Italiji, koja se također nalazi u dodatnim kvalifikacijama.

- Bila bi tragedija da propustite treće Svjetsko prvenstvo zaredom, nadam se da će se Italija kvalificirati. Italija moraju biti tamo, play-off je uvijek težak, ali nadam se da će se kvalificirati - rekao je kapetan hrvatska reprezentacije.

Iako je Modrić izjavu dao bez namjere da izazove negativne reakcije, njegove riječi nisu dobro sjele dijelu navijača u Bosni i Hercegovini. Pojedini mediji, među njima i portal Sportske.ba, izvijestili su o burnim komentarima na društvenim mrežama, budući da bi Italija upravo protiv “zmajeva” mogla tražiti vizu za Svjetsko prvenstvo u eventualnom finalu doigravanja.

"Luka, sada si nas razočarao: Modrić izjavom iziritirao navijače BiH", naslov je teksta.