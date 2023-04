'Ne, ovo nije najveća utakmica moje trenerske karijere, a samo sam jednom slavio na Poljudu!'

Konačno je stigao veliki derbi. I prvi trenerski dvoboj Igora Bišćana i Ivana Leke. Dinamo je prije poljudskog dvoboja u velikoj prednosti, "modri" imaju 12 bodova prednosti u odnosu na Splićane, pa baš protiv najvećeg rivala mogu potvrditi još jedan naslov prvaka. A za to će im trebati bod na Poljudu. No, nogometaši Igora Bišćana u Split odlaze po pobjedu...

- Derbi je derbi, najveća utakmica hrvatskog nogometa. Ovaj derbi će biti poseban, mi imamo priliku tamo potvrditi naslov prvaka. Iako, nismo uopće pričali o tome, pripremamo se kao za svaku drugu utakmicu. Analizirali smo Hajduk. Očekujem sve što derbi nosi, puno želje i emocija, puno tenzija na samom terenu - rekao je Igor Bišćan, pa nastavio:

- Utakmica će biti drugačija od prethodnih otkako sam ovdje po pitanje tempa i intenziteta, moramo biti spremni za to. Znamo što nas čeka, Hajduk želi još održati prvenstvo na životu, oni jasno ne žele da osvojimo titulu na njihovom terenu. Mi moramo pronači način da iz svoje momčadi izvučemo najbolje.

Kakvo je zdravstveno stanje vaših igrača?

- Bruno Petković može igrati, pitanje je koliko može izdržati na visokom nivou, to je sve što mogu reći. Ne mogu govoriti o njegovim planovima, a pitanje njegovog ugovora je neka druga tema. A i o tome ne odlučujem samo ja, nemam što drugo reći oko toga. Svi drugi igrači konkuriraju osim Theophilea i Boška Šutala.

Imate li tremu prije utakmice na Poljudu?

- Ne, nemam tremu, prošlo je par utakmica u kojima sam prošao nekakvu pozitivnu napetost. Kad sjedneš prvi put na klupu novog kluba osjećate pozitivnu nervozu, a pogotovo na klupi Dinama. Razmišljamo o utakmici, iščekujemo ju. Kod mene je uvijek ista priprema, sve radimo maksimalno ozbiljno, kao i svaku utakmicu do sada.

Ako smo dobro pogledali vaše brojke, nikada niste slavili na Poljudu...

- Haha, skoro ste u pravu, ali pobijedio sam jednom na Poljudu, samo ne u dresu Dinama. Neću vam reći s kim, to nađite sami, haha. Da, statistika je takva, pokušat ćemo napraviti sve za pobjedu u Splitu. Samobor? Nije bilo sa Samoborom, niti sa Rijekom, haha. Potrudite se malo.

I potrudili smo se, riječ je o U-21 dvoboju Hrvatske i Portugala u kojoj su naše mlade snage 1999. godine slavile 3-0. A Igor Bišćan je nastavio pričati o Ivanu Leki...

- Već sam pričao o njemu na svojoj prvoj press-konferenciji. Nije jednostavno biti trener u Hajduku ili Dinamu, ali on je veliki dobitak za hrvatski nogomet, takve trenere svi skupa moramo podržati. Javnost i navijači bi trebali imati više strpljenja, radi se o vrhunskom treneru, a kao takav može samo donijeti dobre stvari Hajduku.

Rekli ste kako na derbiju očekujete tenzije na terenu, jeste li pričali s igračima kako tu treba ostati hladne glave?

- Treba sve uzeti u obzir, na sve biti spreman. Mi koji smo malo stariji smo prošli takve stvari davnih dana, pa i neki dečki koji su iskusniji u momčadi. Oni moraju pomoći mlađima savjetom ili sugestijom, Perković i neki naši juniori to još nisu prošli. Ali, to je sve sastavni dio talenta, kako se tko prilaogđava takvim situacijama. Treba se znati kontrolirati, bez obzira na okolnosti, to povećava šanse za uspjeh.

Je li ovo najveća utakmica vaše trenerske karijere?

- Ne bih rekao, ovaj derbi ipak ne odlučuje definitivno o nečemu. Velika je i specifična je utakmica, ali ne doživljavam ju najvećom u karijeri. I nakon nje ima dosta prilika da ostvarimo cilj, osvojimo prvenstvo. Zbog toga bih rekao da nije, vodio sam U-21 reprezentaciju u četvrtfinalu Eura, bio i u finalu Kupa... - završio je Igor Bišćan.

