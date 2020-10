'Ne postoji igrač kao Luka! Real bi pogriješio da ga pusti 2021.'

Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije ugovor istječe u lipnju iduće godine, a pitanje je hoće li talentirani Modrić (35) potpisati novi ugovor i umiroviti se u Real Madridu

<p><strong>Luka Modrić</strong> napunio je prošli mjesec 35 godina te mu se bliži istek ugovora s <strong>Real Madridom</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>U subotnjem El Clasicu, Modrić je pobjedu Reala potvrdio golčinom na Camp Nouu (3-1), a predsjednik <strong>Florentino Perez</strong> mu je na ulazu u klupski avion, koji je Real vozio iz Barcelone u Madrid, uručio Realov dres s brojem 350. </p><p>Bila je to njegova 350. utakmica na kojoj je opet potvrdio profesionalnost i briljantnost svoje igre, te je pokazao koliko vrijedi kraljevskom klubu. </p><p>- Jednostavno ne postoji igrač kao što je Modrić i Real bi pogriješio da ga pusti u lipnju iduće godine, kada mu završava ugovor - poručuju španjolske novine Marca najvećem klubu.</p><p>Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije ugovor istječe <strong>30. lipnja 2021. godine</strong>. </p><p>- Imam još jednu sezonu s Realom i onda ćemo vidjeti što će biti dalje. Osjećam se dobro i želim igrati još par sezona. Gdje? Vidjet ćemo. Iskreno, nisam puno razmišljao o tome. Fokusiran sam na Real i to mi je jedini cilj. Kada to riješimo, sjest ću s upravom i naći rješenje za sve. U Realu sam osam divnih godina, tijekom kojih sam stvorio sjajan odnos sa svima u klubu. Što god da se dogodi, neće biti nikakvih problema - kaže Modrić u intervjuu za FourFourTwo.</p><p>Veznjak je od dolaska u klub u ljeto 2012. osvojio 17 titula, od čega četiri Lige prvaka. </p><p>U potencijalno novom ugovoru, Modrić bi navodno pristao i na smanjenje plaće, a želja mu je svakako ostati, odnosno umiroviti se u Real Madridu. Od početka iduće godine ima pravo pregovarati s drugim klubovima, u slučaju da ne produlji ugovor s Realom.</p><p>- Vjerujem da još uvijek svojom igrom mogu biti važan Real Madridu. Želja mi je završiti ovdje karijeru, no ne želim stvarati problem. Uvjeren sam da ćemo postići sporazum, kakav god bio, ili o produženju ugovora ili o mom odlasku u drugi klub. Ovdje se osjećam kao doma - rekao je nedavno za španjolsku radijsku postaju COPE.</p><p>Prisjetimo se da je u ljeto 2017. godine iz kluba otišao tada 34-godišnji stoper <strong>Pepe</strong>, a u ljeto 2018. tada 33- godišnji <strong>Cristiano Ronaldo</strong> jer uprava predvođena predsjednikom <strong>Florentinom Perezom</strong> i generalnim direktorom Joseom Angelom Sanchezom, prijašnjih sezona nije bila sklona produživati ugovore igračima starijima od 33 godine.</p><p>Međutim, Modrić je iznimno profitabilan igrač Zidaneu, kojem neprestano pokazuje svoju veliku vrijednost, talent i kvalitetu, a prije samo dvije godine u ruke je primio Zlatnu loptu.</p><p>- U normalnim okolnostima obje strane bi se našle puno prije kraja sezone i potpisale novi ugovor. Ipak, Modriću je 35 godina i svjestan je da će mu idući ugovor, u Madridu ili u drugom klubu, biti posljednji. Nada se da će ga potpisati za Real - pišu sportske novine Marca.</p>