Koeman: VAR se koristi samo protiv nas; Sudac: Realu nije trebao biti dosuđen penal...

Igrali smo dobro, stvarali šanse. U drugom poluvremenu smo također bili dobri. Teško je razumjeti, nismo zaslužili poraz. Neke sudačke odluke ne razumijem, rekao je Koeman koji je mislio na Realov penal...

<p>Dvije pobjede, remi i tri poraza nakon šest kola. Na prvu bismo rekli da se radi o nekom prosječnom španjolskom klubu, ali ne. To je učinak <strong>Barcelone </strong>u La Ligi.<strong> Real Madrid</strong> ih je nakon pobjede (3-1) u El Clasicu gurnuo u još dublju rupu i pokazao nizozemskom treneru Ronaldu Koemanu da se baš neće dobro provesti na klupi katalonskog velikana ako njegova momčad ovako nastavi igrati.</p><p>Od početnom periodu utakmice gledali smo otvoreni susret u kojem je Valverde zabio u 5. minuti, a Ansu Fati izjednačio već u 8. Frcale su prilike na sve strane, a onda je krajem prvog dijela ipak sve stalo. A drugo poluvrijeme...</p><p>Leo Messi je opet igrao ispod svake razine. Posipao je magiju na bljeskove, ali ove sezone je daleko od onih izdanja zbog kojih smo ga svi i obožavali. Čim Leo stane, cijela Barca se umrtvi. Vezni red na čelu s Coutinhom, Busquetsom i De Jongom je bio, blago rečeno, katastrofalan.</p><p>Gubili su svaki duel, pogotovo nizozemski nogometaš u kojeg klub toliko vjeruje i uzda se, falilo je brzine i eksplozivnosti, bili su spori u kretnjama, a o tranziciji i da ne pričamo. I upravo zbog toga Barcelona nije ništa uspjela napraviti u drugom poluvremenu u kojem je imala posjed lopte, jer nije znala kako to kapitalizirati. A Real se povukao i znao je vrlo dobro kada ubosti. Prvo je Ramos izborio penal pa ga zabio, a onda je Luka Modrić zabio nevjerojatan gol za potvrdu pobjede.</p><p>No, kako to inače bude, treneri rijetko kada priznaju pogrešku. Već sve svale na suce. Tom taktikom poslužio se i Koeman.</p><p>- Igrali smo dobro, stvarali šanse. U drugom poluvremenu smo također bili dobri. Teško je razumjeti, nismo zaslužili poraz. Neke sudačke odluke ne razumijem. Sudačka odluka je mnogo utjecala na rezultat - rekao je nezadovoljni nizozemski trener pa iznio teoriju kako se VAR aktivira samo protiv Barcelone.</p><p>- Ne razumijem VAR. Mislim da se VAR aktivira samo protiv Barcelone. Onakvi dueli se događaju u kaznenom prostoru. Igrali smo pet utakmica i nijedna odluka nije donesena u našu korist. Crveni kartoni protiv Getafea... Ne zaslužujemo tako gubiti - kazao je Koeman.</p><p>A sporan trenutak o kojem priča je onaj iz 63. minute. Potpuno je neobjašnjivo i nejasno zašto je Lenglet vukao Ramosa za ruku uoči kornera u svome šesnaestercu u potpuno bezazlenoj situaciji u kojoj lopta nije ni išla na španjolskog stopera. Iskusni Ramos, kakav je, naravno da je to iskoristio i odmah pao na pod. Nakon pregleda VAR snimke, Ramos je dobio penal kojeg je i zabio za 2-1!</p><p>Naravno, za Ramosa nema ništa sporno.</p><p>- Lenglet me uhvatio kad sam htio skočiti. Osuđivati suca zato što je donio tako očito odluku ne bi bilo pošteno. Nekad su suci u pravu, a nekad nisu. Ova odluka je ispravna.</p><p>No ima za jednog bivšeg španjolskog suca. </p><p>- Ovako slabi dueli nisu razlog da se svira penal. Onda bi se na svakoj utakmici dosudilo 40 penala - rekao je Andujar Oliver za Marcu. </p><p>Bio penal ili ne, Barca je opet u krizi. Ponavljaju joj se situacije iz prošle sezone, a te rane, očito, nisu još zacijelile. A pitanje je i hoće li...</p>