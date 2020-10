Isco ogovara Zidanea, a Modrić se diplomatski skrio iza maske!

Iz igre me vadi na poluvremenu, a u igru šalje 10 minuta prije kraja, žalio se Isco na Zidanea. Marcelo se na to valjao od smijeha, a Luka primijetio kameru pa 'taktički savršeno' smijeh prekrio zaštitnom maskom

<p>Pred El Clasico staju sve podjele i rasprave u svlačionici, nezadovoljnici šute i svi su u funkciji pobjede nad 'mrskim neprijateljem'? Mo'š mislit... Kamere su uhvatile naoko ležernu 'ćakulu' Realovih zvijezda na Nou Campu prije velikog obračuna s Barcelonom.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Lukina životna priča</b></p><p><strong>Zinedine Zidane </strong>navodno nije bio najmirniji što se vlastitog radnog mjesta tiče. Uzalud ti tri trenerske Lige prvaka i dvije Primere, uzalud ti sve što si osvojio kao igrač i ušao među klupske legende. Nakon dva poraza zaredom u Realu si - pred otkazom.</p><p>Madridska je momčad trijumfalno prošla Katalonijom: Barca vs Real 1-3. <strong>Luka Modrić</strong> igrao je od 69', u 90' zabio treći gol za Real, svjetski gol. Velemajstor <strong>Isco</strong> bio je pričuva. Ove sezone u prosjeku dobiva 35 minuta po utakmici. U El Clasicu u nije dobio ni sekunde.</p><p>A koliko ga to peče ovjekovječile su kamere prije utakmice. Sjede i razgovaraju Modrić, Isco, <strong>Marcelo</strong>, <strong>Luka Jović</strong> i još nekoliko suigrača. Srbin je, zapravo, u zadnjem redu i u svom filmu. 'Scrolla' po smartphoneu. Dok Isco priča Modriću i Marcelu:</p><p>- Zidane... Ako me stavi od početka onda me mijenja oko 60' ili već na poluvremenu, ako me u igru šalje s klupe onda me ne diže prije 80. minute.</p><p>Isco se žali, a Marcelo se: valja od smijeha. Na sav glas. Kamera mu je došla s leđa pa ju možda nije primijetio. Zato što nije Zlatna lopta.</p><p>Modrić je sa svojim vrhunskim pregledom igre snimio da ih snimaju pa odigrao taktički savršeno i smijeh sakrio navukavši masku na lice. Zdravlje prije svega! A ni diplomacija ne škodi.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-PxxzaZifsI" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Inače, nakon 3-1 trijumfa nad Messijem & com. usred Barcelone, Isco se može žaliti i Modriću, i Marcelu, i cijelo svlačionici, i upravi vodovoda i kome god 'oće. Zidane je odabrao i pobijedio. Zidane je u pravu. Isco ostaju - klupa i kmečanje.</p><p>Zidane mu je šef, kao igrač je bio druga dimenzija u odnosu na njega, jedan je od najvećih u Realovoj povijesti... Recept mu je baš na toj utakmici 'otkrio' Modrić: ako počneš na klupi - kad uđeš zabij i oduševi svijet svojom klasom. Tako to rade najbolji na svijetu.</p>