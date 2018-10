Ne smiju na tribine, nema veze, engleski navijači stižu u Rijeku

Utakmica protiv Hrvatske u petak bit će 988. službena za Englesku od 1872. godine i, zamislite, prva pred praznim tribinama. Uefa je kaznila Hrvatsku i Vatreni će Englesku u svojoj prvoj službenoj utakmici nakon veličanstvenog srebra u Rusiji dočekati na praznoj Rujevici. Ništa novo za Vatrene, no za Engleze itekakva novost. I zato se na Otoku nemalo čude svojim navijačima koji će putovati kilometrima kako bi došli bodriti svoju reprezentaciju, a neće smjeti na stadion.

- Mislim da su Hrvati stavili utakmicu u Rijeku, a ne na Maksimir kako bi engleske navijače držali podalje od stadiona. Nisam propustio niti jednu utakmicu Engleske od 2011. pa neću ni ovu. Na bilo koji način ću pokušati ući na stadion. I ne brinite, bit će sve mirno, samo želimo gledati svoju reprezentaciju, bilo da uđemo na stadion ili nekako izvan njega. Ako ćemo imati sreće, ući ćemo, a ako ne... Pa, morate pokušati, zar ne - rekao je vjerni engleski navijač James Monks (25) koji je otkrio da je potrošio oko 1500 kuna na taksi od Zagreba do Rijeke.

I nije jedini koji je već stigao u Hrvatsku. Englezi imaju vjernu, ali i za naše uvjete, bogatu publiku. Neki od njih već su par dana u Hrvatskoj, uživaju, zabavljaju se i smišljaju načine kako da gledaju uživo Tri lava i Vatrene.

- Zamislite da uspijem nekako pogledati uživo ovu utakmicu. Da za koju godinu prijateljima i djeci mogu reći 'znaš, ova utakmica se igrala pred zatvorenim tribinama, a ja sam ipak gledao s obližnjeg brda' - priča Chad Thomas (27) koji u Rijeku dolazi preko Zadra.

