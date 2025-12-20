Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPEKTAKL U DUBAIJU

Ne sprječavaju ga ni optužnice! Skandalozni influencer Andrew Tate vraća se ponovno u ring

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Ne sprječavaju ga ni optužnice! Skandalozni influencer Andrew Tate vraća se ponovno u ring
Foto: Josh Richie/NEWS SYNDICATION

Četverostruki kickboxing prvak i kontroverzni influencer Andrew Tate borit će se za prvaka teške kategorije s Chaseom Demoorom u sklopu organizacije Misfits Boxinga koju je osnovao britanski influencer KSI

Kontroverzni influencer Andrew Tate (39) vraća se u ring, ali prvi put u ulozi boksača. 'Top G' će se u Dubaiju od 23 sata boriti s Chaseom Demoorom (29), glumcem i bivšim igračem američkog nogometa. Protiv Tatea je u tijeku nekoliko pravnih postupaka, ali to ga ne sprječava da se vrati boksačkim aktivnostima. 'Cobra Tate' je četverostruki kickboxing prvak; tri titule osvojio je pod krovnom organizacijom za karate i kickboxing mečeve (ISKA) te jednu pod nizozemskim Enfusionom.

Pogledajte VIDEO

Pokretanje videa...

Andrew Tate stiga u Floridu 02:15
Andrew Tate stiga u Floridu | Video: 24sata/reuters

Tate službeno izaziva aktualnog prvaka Demoora u teškoj kategoriji Misfits Boxinga kojeg je osnovao popularni britanski youtuber KSI. Demoor je pobijedio Kelza u studenom 2024. i preuzeo titulu prvaka teške kategorije. Borba s Tateom zakazana je u listopadu, a od tada se dvojac međusobno kritizirao na društvenim mrežama. U četvrtak je održan njihov posljednji susret prije borbe u 'face-offu' koji je dodatno zapaprio tenzije, a oba boksača ispoštovala su norme za očekivane kilaže.

FILE PHOTO: Romanian Gendarmes escort Andrew and Tristan Tate, outside the Tate brothers' residence in Pipera
Foto: INQUAM PHOTOS/Octav Ganea/REUTER

Tate je nakon tri godine kućnog pritvora dobio slobodu putovanja i uključenja u javna događanja van Velike Britanije. 

- Konstantno sam u treningu i nisam izlazio iz teretane. Bio sam zaključan u svojoj kući tri duge godine i nisam imao što raditi osim trenirati. Sretan sam što se ponovno mogu uključiti u borbe. Nisam siguran hoće li to biti MMA ili boks, ali ovo je moj prvi boksački meč i odlučio sam se suočiti s prvakom što daje dodatni izazov na sve rečeno. 

Na društvenoj mreži X oglasio se u zanimljivom videu u kojem ga možemo vidjeti kako najavljuje borbu u svom stilu.

- Tko je osoba koju svi žele vidjeti kako se bori? To sam ja, 'Top G'! Ja sam profesionalac i profesionalno uništavam protivnike. Posljednji ples, ha? Posljednji ples.

Borba će se održati oko 23 sata, a cjelokupni program večeri počinje u 19 sati. Prije Tatea i Demoora borit će se Carla Jade protiv Taylor Starling te Tony Ferguson s Warrenom Spencerom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!
BOLI GLAVA...

ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!

Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak, rekao je
Anthony Joshua nokautirao je Jakea Paula! Youtuber izdržao duže od očekivanog s legendom
SHOW U MIAMIJU

Anthony Joshua nokautirao je Jakea Paula! Youtuber izdržao duže od očekivanog s legendom

Anthony Joshua nokautirao Jakea Paula u šestoj rundi! Youtuber nije imao šanse protiv legendarnog teškaša. Paul zabavljao publiku, ali završio na podu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025