Ne sprječavaju ga ni optužnice! Skandalozni influencer Andrew Tate vraća se ponovno u ring

Kontroverzni influencer Andrew Tate (39) vraća se u ring, ali prvi put u ulozi boksača. 'Top G' će se u Dubaiju od 23 sata boriti s Chaseom Demoorom (29), glumcem i bivšim igračem američkog nogometa. Protiv Tatea je u tijeku nekoliko pravnih postupaka, ali to ga ne sprječava da se vrati boksačkim aktivnostima. 'Cobra Tate' je četverostruki kickboxing prvak; tri titule osvojio je pod krovnom organizacijom za karate i kickboxing mečeve (ISKA) te jednu pod nizozemskim Enfusionom.

Tate službeno izaziva aktualnog prvaka Demoora u teškoj kategoriji Misfits Boxinga kojeg je osnovao popularni britanski youtuber KSI. Demoor je pobijedio Kelza u studenom 2024. i preuzeo titulu prvaka teške kategorije. Borba s Tateom zakazana je u listopadu, a od tada se dvojac međusobno kritizirao na društvenim mrežama. U četvrtak je održan njihov posljednji susret prije borbe u 'face-offu' koji je dodatno zapaprio tenzije, a oba boksača ispoštovala su norme za očekivane kilaže.

Tate je nakon tri godine kućnog pritvora dobio slobodu putovanja i uključenja u javna događanja van Velike Britanije.

- Konstantno sam u treningu i nisam izlazio iz teretane. Bio sam zaključan u svojoj kući tri duge godine i nisam imao što raditi osim trenirati. Sretan sam što se ponovno mogu uključiti u borbe. Nisam siguran hoće li to biti MMA ili boks, ali ovo je moj prvi boksački meč i odlučio sam se suočiti s prvakom što daje dodatni izazov na sve rečeno.

Na društvenoj mreži X oglasio se u zanimljivom videu u kojem ga možemo vidjeti kako najavljuje borbu u svom stilu.

- Tko je osoba koju svi žele vidjeti kako se bori? To sam ja, 'Top G'! Ja sam profesionalac i profesionalno uništavam protivnike. Posljednji ples, ha? Posljednji ples.

Borba će se održati oko 23 sata, a cjelokupni program večeri počinje u 19 sati. Prije Tatea i Demoora borit će se Carla Jade protiv Taylor Starling te Tony Ferguson s Warrenom Spencerom.