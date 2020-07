'Ne želim da se gleda na moje godine, nego moj rad na terenu'

<p>Prošle su dvije godine od Svjetskog prvenstva u Rusiji i njegovih nevjerojatnih igara, a <strong>Luka Modrić</strong> (34) i dan danas igra fantastično, ako ne i bolje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić pastir </strong></p><p>Pauza zbog korona virusa kao da mu je pomogla da se pripremi fizički i mentalno za nastavak sezone i sada izgleda preporođeno. Dirigirao je igrom<strong> Real Madrida</strong> i odveo ih do nepogrešivih 10 od 10 u nastavku sezone! Posebno je sve očarao svojom predstavom protiv Villarreala (2-1) koja je i osigurala Madriđanima prvu titulu u La Ligi nakon tri godine.</p><p>- Jako sam puno radio i ovo je velika potvrda. Prošla dva mjeseca bila su bez zaustavljanja, bez obzira na karantenu. Dva mjeseca sam trenirao bez prestanka tijekom karantene i moji nastupi u nastavku sezone su plod tog rada. Veoma sam zadovoljan svojim radom, ali i radom cijele momčadi - kazao je hrvatski kapetan za Real Madrid TV.</p><p>Luka je na Santiago Bernabeu stigao 2012. godine i osvojio je nevjerojatnih 17 trofeja. No ovo mu je tek drugi naslov u La Ligi. Prvu je osvojio 2017. također pod ravnanjem francuske legende Zinedinea Zidanea, a sada je stigla i nova. Iako će u rujnu napuniti 35 godina, bijela desetka izgleda bolje nego ikad.</p><p>- Uvijek kažem treneru da želim igrati, da se osjećam dobro dok sam na travnjaku. Jasno da se mora rotirati puno igrača, ali ja se samo na terenu osjećam ugodno. Ono što ja želim da se ne gleda u moju iskaznicu, da se ne gleda na moje godine, već na moj rad na terenu - kazao je Luka pa nastavio:</p><p>- Upisali smo 10 od 10 pobjeda i idemo po još jednu. Sezona je bila jako dugačka s puno utakmica. Napravili smo spektakularan posao. Dobro se vratili nakon korone i napravili smo dobar posao - dodao je hrvatski veznjak.</p><p>Prva misija je ispunjena, a sada slijedi misija City. U kolovozu počinje završnica Lige prvaka, a Real prvo mora pobijediti snažni Manchester City u uzvratnoj utakmici osmine finala. Prvi susret na Santiago Bernabeu završio je 2-1 za Engleze, no tada je situacija bila bitno drugačija. Real je imao puno oscilacija u igri, a City je izgledao monstruozno. Ipak, u odnosu na veljaču, stvari su se promijenile. Real sada izgleda nepobjedivo, a momčad Pepa Guardiole ima učestale kikseve u Premier lige. No jedan od razloga sigurno je što je Liverpool već osigurao naslov pa je došlo do nedostatka motivacije.</p><p>- Igrali smo dobro, ali rezultat nije bio dobar u Madridu (poraz 2:1) i moramo dati sve od sebe da odigramo sjajnu utakmicu. Bit će to jako teška utakmica i moramo se dobro odmoriti - zaključio je hrvatski reprezentativac. </p><p>Novi španjolski prvak će protiv Cityja na Etihadu igrati 7. kolovoza, a onda, ako prođu, čeka ih završnica u Lisabonu od 12. kolovoza. </p>