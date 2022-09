'Neću dozvoliti da se itko čupa na Dinamu. Pokazat ćemo gard'

Ante Čačić vraća se u subotu (21.05) na mjesto na kojem je u travnju debitirao na klupi Dinama nakon otkaza Željku Kopiću. U Velikoj Gorici pobjedu mu je u 85. minuti golom donio Arijan Ademi, a otad su "modri" izgubili samo jednom uz dva remija. I dalje su u svečarskom raspoloženju nakon pobjede nad Chelseajem u Ligi prvaka.

- Drago sjećanje, to mi je bila prva utakmica nakon poraza u Splitu gdje je momčad bila dosta poljuljana, a Gorica bila u boljem stanju nego što je danas. Teško gostovanje koje smo uspjeli apsolvirati zahvaljujući Ademiju koji je dao gol pred sam kraj susreta. Ta tri boda su nam puno značila. Uspjeli smo sačuvati čelnu poziciju i zahvaljujući tome danas Dinamo igra Ligu prvaka - rekao je Čačić i dodao:

- Svaka je utakmica posebna, ova nam dolazi nakon teške europske utakmice. Stalno ponavljam da nam je nacionalno prvenstvo prioritet. Učinit ćemo sve da pokažemo snagu i u Gorici, da ćemo biti dobri i bodovno učinkoviti. Naravno, respekt domaćinu koji je iznenađujuće na poziciji kojoj je. Njihova kvaliteta je puno bolja nego što to pokazuje trenutačni rezultat (pretposljednji, op.a.). Neću dozvoliti da se itko čupa na Dinamu i sve su misli okrenute toj utakmici.

Trener Dinama ne može računati na ozlijeđene Boška Šutala i Luku Menala.

- Menalo ima problema s butnim mišićem. Jednostavno, liječnička služba nalaže da još sedam dana bude bez lopte. On radi odvojeno. Nakon stanke koja slijedi za desetak dana očekujem da će biti u momčadi - objasnio je.

Kakva je Gorica?

- Ima kvalitetu, promijenila je i trenera i to će je sigurno dodatno mobilizirati. Oni ovdje nemaju što izgubiti, samo dobiti. Igraju protiv favorita kao što smo mi protiv Chelseaja. Oni će učiniti sve da nam otežaju osvajanje bodova. Mi moramo težiti prema tri boda u svakoj utakmici, imamo za to kvalitetu i dovoljan kadar igrača. Gorica će biti maksimalno motivirana na domaćem terenu. Nema imperativ osvajati bodove. Bit će možda preslika utakmice iz Maksimira, oni će stajati u niskom bloku i učiniti sve da nas osujete u namjerama da zabijemo. Morat ćemo biti oprezni i budni, koncentrirani svih 90 minuta.

Od prošle utakmice, 10 igrača Dinama iz prve postave još su tu, iz Gorice samo četiri.

- To govori da Dinamo ima konstantnu selekciju što je jako važno, igrača i struke. To se vidi i na ljestvici, vidite gdje je Gorica. To ne ide preko noći, puno je novih igrača.

Novi trener Gorice Igor Angelovski je kao izbornik Sjeverne Makedonije vodio i Ristovskog i Ademija. Koliko to znači i koliko će utjecati na rotacije u Dinamu?

- Dinamo će se postaviti s gardom, imamo ideju kako igramo hrvatsku ligu, tako ćemo igrati i u Gorici. Što se tiče gostujućeg trenera, on ima iskustva, radio je sjajne rezultate s nacionalnom vrstom. Siguran sam da će im pomoći da iz utakmice u utakmicu izgleda bolje.

Koliko se teško u euforiji prebaciti na HNL nakon takve europske pobjede?

- Takve utakmice kao protiv Chelseaja u takvom ambijentu i nakon osvajanja tri boda donose emotivno pražnjenje. Ali rekao sam igračima, slušali ste njihove izjave, svjesni su da nam je hrvatska liga prioritet. Moramo u svakoj utakmici biti do kraja unutra. Imamo iskustvo prošle godine kad smo olako ispustili bodove u prošlim utakmicama, a na kraju se doveli u situaciju da nam je prvenstvo ušlo u neizvjesnu završnicu. Učinit ću sve da do toga ne dođe, da ovakve utakmice poslije europske služe za pripremu one sljedeće koja nas čeka. Jer nemamo vremena za pripremu osim na samim utakmicama. Potrebno je da imamo visoki intenzitet da bismo se pripremili za ono što nas čeka već u srijedu u Milanu - zaključio je Čačić.

