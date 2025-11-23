Obavijesti

Sport

Komentari 30
TJERA INAT PLUS+

Nedolascima na presice Mario Kovačević uskraćuje navijače i to mu netko mora objasniti

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Nedolascima na presice Mario Kovačević uskraćuje navijače i to mu netko mora objasniti
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Čudi da mu nitko iz Dinama nije objasnio da se na presicama ne obraća medijima već javnosti

Mario Kovačević, trener Dinama, tjera inat. Nije najavio kup-utakmicu s Karlovcem, a nakon susreta kratku izjavu dao je isključivo nositelju TV prava. Isto se ponovilo i nakon ligaške utakmice s Varaždinom. Ostatak je medija "izbiciklirao".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025