Čudi da mu nitko iz Dinama nije objasnio da se na presicama ne obraća medijima već javnosti
TJERA INAT PLUS+
Nedolascima na presice Mario Kovačević uskraćuje navijače i to mu netko mora objasniti
Mario Kovačević, trener Dinama, tjera inat. Nije najavio kup-utakmicu s Karlovcem, a nakon susreta kratku izjavu dao je isključivo nositelju TV prava. Isto se ponovilo i nakon ligaške utakmice s Varaždinom. Ostatak je medija "izbiciklirao".
