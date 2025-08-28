Nejašmić je raskinuo ugovor s klubom iz Emirata, a mogao bi se vratiti u europski nogomet

Darko Nejašmić postigao je sporazumni raskid ugovora sa Sharjahom, klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u kojem je igrao cijelu proteklu sezonu. Za sada nije poznato u kojoj će sredini nekadašnji mladi reprezentativac nastaviti svoju nogometnu karijeru, ali s obzirom na nekoliko zanimljivih ponuda koje ima, to bi po svemu sudeći trebao biti neki europski klub.

Nejašmić je dijete Hajduka, na Poljudu je igrao do zime 2021. godine kada je pao u nemilost bivšeg vodstva kluba na čelu s predsjednikom Jakobušićem i sportskim direktorom Nikoličiusom, zbog čega je otišao na posudbu u Osijek, koji je vrlo brzo i otkupio njegov ugovor za 1.2 milijuna eura. Iz Osijeka je Nejašmić prešao u Emirate za naknadu od milijun eura.

Zimus je proslavio 26. rođendan i još uvijek je dosta dobrog nogometa pred njim, a bez obzira na godinu provedenu u Emiratima ni cijena mu nije značajno pala, prema procjeni Transfermarkta vrijedi 1.5 milijuna eura, što za pouzdanog defenzivnog veznjaka njegove starosti i biografije nije previsoka cijena, pogotovo što dolazi s čistim papirima i bez odštete.