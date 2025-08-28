Obavijesti

Nejašmić je raskinuo ugovor s klubom iz Emirata, a mogao bi se vratiti u europski nogomet

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 2-0 | Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Darko Nejašmić je prošle sezone igrao za Sharjah iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali sada je došlo do sporazumnog raskida ugovora. Nejašmić je dijete Hajduka, a prije Emirata igrao je u Osijeku

Darko Nejašmić postigao je sporazumni raskid ugovora sa Sharjahom, klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u kojem je igrao cijelu proteklu sezonu. Za sada nije poznato u kojoj će sredini nekadašnji mladi reprezentativac nastaviti svoju nogometnu karijeru, ali s obzirom na nekoliko zanimljivih ponuda koje ima, to bi po svemu sudeći trebao biti neki europski klub. 

Gorica i Osijek sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Osijek sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nejašmić je dijete Hajduka, na Poljudu je igrao do zime 2021. godine kada je pao u nemilost bivšeg vodstva kluba na čelu s predsjednikom Jakobušićem i sportskim direktorom Nikoličiusom, zbog čega je otišao na posudbu u Osijek, koji je vrlo brzo i otkupio njegov ugovor za 1.2 milijuna eura. Iz Osijeka je Nejašmić prešao u Emirate za naknadu od milijun eura. 

Zimus je proslavio 26. rođendan i još uvijek je dosta dobrog nogometa pred njim, a bez obzira na godinu provedenu u Emiratima ni cijena mu nije značajno pala, prema procjeni Transfermarkta vrijedi 1.5 milijuna eura, što za pouzdanog defenzivnog veznjaka njegove starosti i biografije nije previsoka cijena, pogotovo što dolazi s čistim papirima i bez odštete.

