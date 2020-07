'Zoran je trener Dinama! A svi koji govore loše o Đokoviću neka si prvo dezinficiraju usta!'

<p>Bjegunac od hrvatskog pravosuđa <strong>Z.M.</strong> (60) nedavno je snimljen kako u teritorijalnom moru BiH plovi jahtom, a dok se u zagrebačkom Dinamu mijenja trener kluba par kola prije kraja osvojenog prvenstva, on za <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b6NY1tkhwBk" target="_blank">banjalučku televiziju Elta</a> progovara o raznim pričama iz svog života. Osvrnuo se i na aktualnu temu korona virusa na Adria Touru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjegunac Z.M. (60) na jahti</strong></p><p>- Htio sam čak i napisati post na tu temu, ali sam odustao da ne dam onim kretenima da se iživljavaju na tom svetom prezimenu, jer bi netko to iskoristio da prlja kroz moj sudski postupak ili nešto. Ali poručujem svima onima koji govore o gospodinu Đokoviću i njegovoj obitelji negativno da prvo dobro isperu i dezinficiraju svoja usta. Jer ono što je obitelj <strong>Đoković </strong>i on sam postigli u sportu i na humanitarnom planu zaslužuje da mu se u stavu mirno obraćaju ljudi kada izgovaraju njegovo ime - jasan je Z.M.</p><p><strong>Igor Jovićević</strong> (46) i zagrebački Dinamo sporazumno su raskinuli ugovor nakon samo 76 dana, a bjegunac od hrvatskog pravosuđa možda je i otkrio ime novog/starog trenera Dinama.</p><p>- Mlađi brat <strong>Zoran</strong>, današnji trener, odnosno sportski direktor Dinama se rodio 1971. u Zagrebu - rekao je Z.M. koji se možda i zabunio, ali možda i otkrio nešto više.</p><p>Dotaknuo se i nekih Dinamovih pojačanja koje nije uspio dovesti. <strong>Komnen Andrić </strong>(23) prvi je srpski nogometaš koji je zaigrao u 'modrom' dresu od 1990., a prije njega su na meti bili danas uspješni srpski nogometaši.</p><p>- Htjeli smo <strong>Adema Ljajića</strong>, <strong>Andriju Živkovića</strong> i <strong>Nemanju Maksimovića</strong>. To je dokaz koliko je Dinamo otvoren i multikulturalan klub, bez predrasuda. Žao mi je što nisu došli. Bili su počašćeni, vrlo korektni u tim razgovorima… Možda smo najbliži bili Ljajiću, jer je on bio najmlađi tada, iako su neke prepreke postojale. Sjećam se pregovora s njegovim ocem. Vodio ga je (Mladen) Furtula, legendarni golman Partizana koji živi u Grčkoj. Grujića smo isto htjeli, koji je poslije iz Zvezde otišao u Liverpool.</p><p>Sjetio se i dva podcjenjivačka nastupa engleskih pregovarača kad su došli u Zagreb po <strong>Luku Modrića</strong>, a zatim i po <strong>Matea Kovačića</strong> i <strong>Šimu Vrsaljka</strong>.</p><p>- Sjećam se predsjednika Arsenala koji je došao po Kovačića i Vrsaljka u paketu, privatnim avionom. Bili smo s mnogo gostiju na večeri. On je ponudio 10.000.000 eura gotovine, ali sam mu poželio dobrodošlicu u Zagreb, rekao da ću mu dati i ptičjeg mlijeka na dlanu, ali da smo ovog trenutka završili sve razgovore na tu temu. Tako sam mu jasno dao do znanja da ne može tako razgovarati s Dinamom ili sa mnom - objasnio je Z.M. pa se osvrnuo na pregovore s R<strong>omanom Abramovičem</strong>: </p><p>- Bio sam i u vili kod Romana Abramoviča, kada su poslali privatni avion po mene zbog pregovora o Luki Modriću. I tamo su, također, mislili da me mogu jeftino kupiti i izblefirati, pa sam ustao, zahvalio se i izašao iz kuće. Njegova bliska suradnica koja je tada bila tu je danas dobra prijateljica mog sina i znam da im je i dalje žao jer Luka nije postao član Chelseaja, ali zato su platili 50 milijuna eura za Kovačića, kojeg je moj sin doveo iz Reala - završio je bjegunac od hrvatskog pravosuđa koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 117 milijuna kuna iz Dinama.</p>