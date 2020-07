Bjelica: Vratio bih se u Dinamo, ali ne s nekima koji su sad tamo

Trener koji je "modre" odveo do europskog proljeća nakon 49 godina i zaradio simpatije navijača sad traži novi angažman, kao i Dinamo, no neće natrag. Barem ne odmah

<p>Manje od tri mjeseca nakon razlaza s <strong>Nenadom Bjelicom</strong> (48) Dinamo je opet bez glavnog trenera, njegov nasljednik <strong>Igor Jovićević</strong> (46) izdržao je samo sedam kola nastavka prvenstva prije sporazumnog raskida ugovora.</p><p>"Modri" su osigurali naslov, ali forma im je jako slaba. Samo jedna pobjeda u zadnje četiri utakmice i isto toliko postignutih golova. Potpuno drugačije nego u Bjeličine zadnje četiri utakmice (četiri pobjede).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica se rastao s Dinamom</strong></p><p>O mogućem povratku u Maksimir Bjelica je govorio u emisiji Jutarnji show <a href="https://www.antenazagreb.hr/prica-se/nenad-bjelica-za-antenu-zagreb-otkrio-ima-li-sanse-da-se-vrati-u-dinamo/" target="_blank">Antene Zagreb</a>.</p><p>- Zašto ne - rekao je Osječanin pa objasnio pod kojim uvjetom:</p><p>- Naravno da to treba biti u nekim drugim relacijama, u nekim drugim odnosima. S nekima od ovih ljudi koji su sad u Dinamu ne bih se upuštao u suradnju.</p><p>U domu u Klagenfurtu razmatra ponude, a poznato je kako ne želi dugo odmarati, već preuzeti nekoga ovo ljeto. Želi u neku od liga "petice".</p><p>- Ponude su uglavnom iz inozemstva. Ima tu i nekih razgovora s klubovima iz liga "petice" i iz nekih manjih liga, ali vrlo atraktivnih. Vidjet ćemo što će biti u sljedećih nekoliko tjedana do početka nove sezone.</p><p>Jovićević je službeno osvojio naslov prvaka u Dinamu, ali najveće zasluge idu upravo Bjelici koji je ostavio "modre" sa 17 bodova prednosti na vrhu HNL-a. I pripisuje si taj naslov, za razliku od onoga iz 2017/18., kad je sjeo na klupu uoči finala Kupa i posljednjeg kola.</p><p>- Nitko me nije zvao na proslavu naslova, a ne bih došao ni da jest. Rastanak s Dinamom nije bio tako bezbolan da bih se sad nacrtao u Maksimiru. Ako mi pošalju medalju, prihvatit ću je. Pripada mi, ali nikoga za nju neću moliti - rekao je Bjelica za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/video/sport/394846/bjelica-necu-dolaziti-na-dinamovu-proslavu-nije-niti-taj-rastanak-bio-tako-bezbolan-da-bih-sad-dosao/" target="_blank">RTL</a> i dodao:</p><p>- Nijednom treneru koji je dolazio nakon mene nije bilo lako zbog odnosa koje sam uspostavio s ljudima i igračima u klubu, moj stručni stožer i igrači podignuli su letvicu jako visoko.</p><p>Proteklih tjedana Bjelica je bio vrlo aktivan na Facebooku i stavljao na aukciju vrijedne sportske rekvizite kako bi pomogao palčićima u Petrovoj. Skupio je više od 50.000 kuna.</p><p>- Jednostavno sam ušao u to i nalazio stvari u ormaru koje sam mogao ponuditi na stranici, a onda su ljudi shvatili da sam to ja. U početku je bilo nedoumica pa sam dvojici, trojici morao u inbox poslati dokaz da sam to ja. Tako je to krenulo, a sad svi znaju da je to moj profil i rado uzimaju neke moje predmete - zaključio je Bjelica.</p>