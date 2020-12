Neka se povijest ponovi, da sa Slovačkom potvrdimo plasman!

Slovake smo dvaput pobijedili u kvalifikacijama za Euro. Lani smo protiv njih osigurali smotru najboljih. Rusi su nam "dužni", njih smo pobjedom na Wembleyu 2007. odveli na Euro, a Slovenci će htjeti revanš

<p>Prijatelji stari, gdje ste, pjeva legendarna Tereza Kesovija. Baš je puno "prijatelja", odnosno starih poznanika izvukla <strong>Hrvatska</strong> u skupini kvalifikacija za SP 2022. godine.</p><p><strong>Slovačka, Rusija, Slovenija, Cipar i Malta</strong>. To će biti naši protivnici od ožujka 2021. do studenog 2021. godine. Dalje izravno prolazi samo pobjednik skupine.</p><p>S Maltom, Slovačkom, Rusijom i Slovenijom već smo bili u skupinama. S Rusima smo igrali na posljednjem Svjetskom prvenstvu, izbacili smo ih na penale. Slovačku smo u kvalifikacijama za Euro pobijedili dva puta. U gostima 4-0, a onda 3-1 na Rujevici u studenom prošle godine. Tom smo pobjedom izborili plasman na Euro. Neka se povijest ponovi, da sa Slovacima igramo pred kraj kvalifikacija i da pobjedom potvrdimo odlazak na Mundijal.</p><p>Sa Slovencima smo bili u skupini kvalifikacija za onaj Mundijal 1998. godine. Pamti se 3-3, Primož Gliha hat-trick na Poljudu i naša pobjeda 3-1 u posljednjem kolu u Ljubljani. Tu nas je večer spašavao i sjajni Peter Schmeichel u Ateni.</p><p>Rusi su nam "dužnici". Da vas podsjetimo. Njih smo pobjedom na Wembleyu 2007. godine odveli na Euru. Da je ostalo 2-2, na Euro bi išla Engleska, a mi smo pobijedili 3-2 i na Euro je otišla Rusija. Na tom je prvenstvu došla do polufinala, a da nije bilo gola Mladena Petrića ostali bi kući.</p><p>S Maltom se pamti remi u gostima 2005. godine u kvalifikacijama za SP. Završilo je 1-1, bio je to veliki kiks, na kraju smo ipak otišli na SP, a na toj utakmici je bilo i huliganskih ispada.</p><p>Sve u svemu, skupina je neugodna. Moglo je i lakše, ali i puno teže. Naravno da Cipar i Malta nemaju nikakve šanse. Slovenija će s Matjažom Kekom na klupi biti jako motivirana i "napaljena" na nas. Kek ih je već jednom odveo na Mundijal 2010. godine. Sigurno će Slovenci i htjeti revanš za dodatne kvalifikacije za Euro 2004. kad smo ih izbacili nakon 1-1 u Zagrebu i 1-0 u Ljubljani.</p><p>Slovaci i Slovenci bi ipak trebali biti iza nas i Rusa. S Rusijom će to biti dvije jako teške utakmice. U tim kvalifikacijama za Euro 2008. godine obje su utakmice s njima završile 0-0, a na Mundijalu smo ih dobili nakon penala. S Ciprom nikad nismo bili u skupini.</p><p>Hrvatska u Katar želi otići suvereno, tamo idemo braniti srebro iz Rusije. Da, naravno, da smo optimisti. Tipujemo da ćemo kao prvi završiti skupinu H. Euro su uz Hrvatsku od momčadi iz naše skupine izborili Rusija i Slovačka preko Lige nacija i pobjede nad Sjevernom Irskom u produžetku. Nadamo se da ćemo protiv Slovaka opet lako uzeti šest bodova. Trebamo potvrditi da smo viceprvaci svijeta.</p>