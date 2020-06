Neka slavlje počne: Dinamo je nedodirljiv i prvak je već 21. put

Jovićević će u ponedjeljak proslaviti dva mjeseca na klupi i već je osvojio prvi veliki trofej. Iako za ovaj puno veće zasluge pripadaju Nenadu Bjelici...

<p>U Maksimiru se u nedjelju navečer mogao otvoriti šampanjac, mogla se pustiti himna i slavlje je moglo početi. <strong>Dinamo</strong> je 21. put postao hrvatski prvak. Ponovno je pomeo konkurenciju.</p><p>Iako “modri” nisu uspjeli pobijediti u Velikoj Gorici, ipak su u ovom kolu HNL-a osigurali novi naslov prvaka. Prvo je Slaven Belupo u Koprivnici pobijedio Rijeku 1-0, a onda je Lokomotiva u Kranjčevićevoj pobijedila Hajduk 3-2. Vodili su “bili” 2-0, a “lokosi” su do pobjede došli u 97. minuti.</p><p><strong>Igoru Jovićeviću</strong> u ponedjeljak će biti točno dva mjeseca otkako je postao trener Dinama, a eto već je osvojio svoj prvi veliki trenerski trofej.</p><p>Dominaciju Dinama u HNL-u prije tri godine kratko je uspjela prekinuti Rijeka koju je s klupe vodio <strong>Matjaž Kek</strong>. No, nakon te 2017. godine, Zagrepčani su ponovno postali suvereni gospodari hrvatskog nogometa.</p><p>Titula je u džepu, a Igor Jovićević u preostalih šest kola HNL-a mora razigrati svoju momčad. Brzo će doći kolovoz i kvalifikacije za Ligu prvaka. Dinamo u posljednjih šest kola čekaju tri velika derbija, na Rujevici protiv Rijeke, a u Maksimir dolaze Osijek i Hajduk.</p><p><strong>Nenad Bjelica</strong> vodio je Dinamo sve do ožujka. On je stvorio ovu veliku prednost, a prije nekoliko dana je poručio kako ovaj naslov prvaka smatra svojim.</p><p>- Onaj iz 2018. godine ne smatram svojim, a ovaj ću si pisati - rekao je Nenad Bjelica.</p><p>On će si ga pisati, ali u knjige će ipak ući Igor Jovićević kao trener koji je 2020. godine bio prvak s Dinamom.</p><p>Zagrepčani su ponovno u Hrvatskoj bili daleko ispred svih. Nedodirljivi, premoćni i najjači.</p>