Nekad Kineski - danas Plavi zid! Ni Uefa ne pamti takvu obranu

Pet utakmica, pazite, 450 minuta Dinamo nije primio gol u skupini Europa lige. Veličanstveno je to ostvarenje hrvatskog prvaka, neka bude i šlag na kraju. Neka se bez primljenoga gola i završi ova skupina

<p>Dinamo, Dinamo, Dinamo, Dinamo... Takvo smo skandiranje vidjeli na videu igrača hrvatskog prvaka nakon veličanstvene pobjede na kultom De Kuipu. Zagrepčani su pobjedom 2-0 osigurali prvo mjesto i novo europsko proljeće.</p><p>- Pet kola bez gola? Ne znam što bih rekao, stvarno smo, nemoguće, to je jedna ozbiljna momčad, to pokazuje jednu ozbiljnost i gard. Svaka čast obrani, i od napada i od obrane svaka čast svima - rekao je nakon pobjede <strong>Arijan Ademi.</strong></p><p>Kapetan je protiv Feyenoorda došao do 77. nastupa za Dinamo u Europi. Postao je rekorder, a rekordna je i Dinamova čudesna obrana. Zagrepčani pet kola, 450 minuta nisu primili gola. Kakvo ostvarenje, doista za pljesak.</p><p>Neka protiv CSKA idućeg četvrtka u Maksimiru glavni cilj bude da se ne primi gol. To bi bio šlag na kraju. Kakva priča, već je sad moćna, ali zamislite da Dinamo šest kola odradi bez primljenoga gola. Bilo bi to prvi put Uefinim klupskim natjecanjima ovakvog formata.</p><p>Realno, protiv Feyenoorda i CSKA je ponajbolji dinamovac bio Dominik Livaković. Obranio je penal Feyenoordu, nekoliko prilika CSKA, a u posljednja tri kola golmani Dinama nisu imali toliko posla. Eto, koliko je dobar bio Dinamo i koliko je dobra obrana. Zagorac je branio protiv Wolfsbergera u Zagrebu. I on je dao svoj doprinos.</p><p>Briljantan je Danac <strong>Rasmus Lauritsen. </strong>Kakvo je to samo pojačanje. Sportski direktor i trener Zoran Mamić je baš doveo "kapitalca". Moćan u zraku, a ima točan pas bolje od nekih veznjaka. Rasmuse, čekamo samo još tvoj gol i golove. Zabijao si u Švedskoj, počni zabijati i u Dinamu. </p><p>Da se malo našalimo, nekad <strong>Kineski,</strong> a danas <strong>Plavi zid! </strong></p><p>Protiv Feyenoorda u Zagrebu u posljednjoj su liniji bili Stojanović,Theophile-Catherine, Lauritsen i Gvardiol. U Moskvi protiv CSKA, Stojanović, Lauritsen, Perić i Gvardiol. Perić je izašao deset minuta prije kraja. Protiv Wolfsbergera u Zagrebu Moharrami, Lauritsen, Perić i Gvardiol. Ozlijeđenog Perića je nakon 15 minuta zamijenio Leovac. Posljednja linija bila je ista protiv Wolfsbergera u Klagenfurtu i Feyenoorda u Rotterdamu. Moharrami, Lauritsen, Theophile Catherine i Gvardiol.</p>