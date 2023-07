Nekad na terenu, danas u moru: Pogledajte Zlatanove 'škarice'

Nogomet je ove godine postao siromašniji za još jednog 'velemajstora'. Nakon silnih operacija i borbe s ozljedama posljednje zbogom nogometu rekao je Zlatan Ibrahimović (41).

Švedski nogometaš bošnjačko-hrvatskih korijena ostavio je neizbrisiv trag na najljepšoj sporednoj stvari na svijetu, igrao u najvećim klubovima na svijetu (PSG, Inter, Ajax, Juventus, Manchester United, Barcelona, Milan), a osim magije pokazao je i karakter kakav još nije bio viđen u sportu.

Golova je zabio na stotine, ali one škarice Englezima s 40 metara... To je nešto drugačije. Vjerojatno nitko više neće nikad zabiti takav gol, iz prostog razloga - nitko neće ni pokušati. To je bio Ibra, igrač koji ostavlja bez daha.

A da su mu 'škarice' i dalje poznat pojam podsjetio je i objavom na društvenim mrežama. Sudeći po snimci, Ibrahimović se dobro zabavlja na moru. Kad već ne može na zelenom travnjaku...

"Zauvijek mlad", stoji u opisu objave.