Najljepše male skrivene plaže na Jadranu za odmor iz snova

Čisto more, predivna priroda i autentična ljepota prednosti su naših plaža, a neke kao da su tajne, čovjek se na njima osjeća udaljen od svijeta. Ako ste za one koje su malo udaljene ili posebne, tu je lista nekih od najljepših mjesta kod nas. Do nekih od njih može se doći samo sa strane mora, odnosno nekim plovilom, što im daje dodatnu notu čarolije.

Plaža Sturič, Lopar, Rab

Rab je jedan od naših otoka poznat po predivnim plažama, broji ih čak više od 50. Većina je pješčanih, što mu dodatno daje notu egzotičnosti.

Među tim divnim plažama ističe se Sturič, smještena na sjevernoj strani poluotoka Lopar. Gleda na otok Sveti Grgur, a doći do tamo može se i s kopna. Čak se može doći pješke, što plaži daje dostupnost, no ona je i dalje autentična. Priroda je sačuvana, nema sadržaja, stoga spada u neke od naših najljepših lokacija. Vole je i djeca - plićak je čak oko 100 metara.

Plaža Veli Žal, Palagruža

Palagruža je naš najudaljeniji otok, a tu su i svjetionik te meteorološka postaja. Broj stanovnika je - jedan i to čuvar svjetionika, po čemu je otok ujedno postao poznat kao turistička atrakcija. Naravno da taj otok ima puste plaže, radi se o dvije netaknute i čiste, Stara Vlaka i Veli Žal.

Veli Žal postao je poznat kao hrvatski Maldivi, predivna je i čista te podsjeća na neke udaljene egzotične lokacije. Ima dobar pristup moru te ga obilaze obitelji, ali i parovi željni romantike.

Plaža Beritnica, Metajna, Pag

Pag je inače poznat po svojim 'ćelavim' lokacijama, stoga nije čudo da neka mjesta podsjećaju na površinu Mjeseca. Tu se ističu velike kamene stijene, a dostupne su pješke ili sa strane mora.

Predivan je i pogled na penjište Stogaj, vrlo popularno mjesto ne samo za šetnju, već i fotografiranje. Nema sadržaja, kao na većini udaljenih plaža, stoga treba nositi vodu i hranu.

Plaža Storišće, Baška, Krk

Dostupna je putem vijugave ceste, a auto se može parkirati oko kilometar dalje, što je opet dostupno. Ima predivan mir, udaljena je od udbanih mjesta.

More je kristalno čisto, priroda autentična, što znači i da nema sadržaja. Idealna je za odmor od klasičnih turističkih lokacija.

Uvala Mali Bok, Orlec, Cres

Cres je još jedan otok s divnim plažama, jedna od njih je Mali Bok u mjestu Orlec.

Plaža ima hlad, od impresivnih stijena kojima je okružena. Do tamo se dolazi strmom stazom, idealna je za društva koja žele neki poseban doživljaj.

Otok Proizd, Korčula

Smješten na samom ulazu u velolučki zaljev, otok ima predivnu prirodu, čudesnu vegetaciju i naravno - savršene plaže.

More je super čisto, a sama je lokacija prava destinacija za putnike koji žele upoznati divne lokacije u kojima nema gužve ni turističke ponude.

Plaža Pasjača, Popovići, Konavle

Ova se plaža nalazi iza strmih litica te se do nje dolazi sa strane mora ili spuštanjem po dugim, strmim stepenicama.

Stijena je impresivna, čak 250 metara nadmorske visine, stoga je i dolazak pravi doživljaj za avanturiste i one koji su u potrazi za udaljenim, teže dostupnim plažama.

Uvala Stiniva, Vis

Plaža Stiniva svakako je jedna od najpopularnijih na našem moru, njezina prirodna struktura ljude ostavlja bez daha - radi se o predivnoj lokaciji s velikim stijenama.

Dolazi se malom stazom, no pristup je lagan i s mora, jahtama ili jedrenjacima. Predivna plaža privlači velik broj turista, no priroda je i dalje autentična.

Uvala Svitla, Ugljan

Otok Ugljan poznat je po manjim, udaljenim plažama, a među njima se ističe Svitla. Udaljena je par kilometara od mjesta Kali i Preko, a od Preka do nje dolazi se i po puteljku.

Ima divan pogled na Dugi otok te Kornate, što znači da je sve skupa vrlo egzotično i bajkovito.

Plaža Sv. Ivan, Lubenice, Cres

Lubenice su poznate po smještaju, visoko na strmoj litici te djeluju kao iz nekog filma.

Dolje je predivna bijela plaža sa šljunkom, do koje se dolazi pješke iz mjesta ili s mora. Nema gotovo nikoga, stoga je idealna za piknik u romantičnom društvu.

Plaža Golden Bay ili Velo Čelo, Krk

Ova predivna plaža dostupna je jedino po strmini, stoga je više popularna za one koji dolaze brodom.

Ima i velike stijene u kojima žive bjeloglavi supovi, a tu su i manje spilje, koje privlače kupače da ih istraže.

Plaža Krcalo, Jakišnica, Pag

Ovo je manja, manje poznata, predivna plaža sa šljunkom, no do nje ćete morati prolaziti kroz maslinik i kamenjare.

Upravo je to omogućilo očuvanosti prirode i autentične ljepote, koju se isplati vidjeti i doživjeti.

Plaža Betina špilja, Dubrovnik

Smještena je između vile Šeherezada i plaže Gjivovići te je ime dobila po nadimku dubrovačkog znanstvenika Marina Getaldića.

Na toj je lokaciji, naime, taj vizionar radio razne pokuse i optička istraživanja, radi čega sada to mjesto čuva uspomenu na njega - zvali su ga Bete. Na nju je moguće doći samo putem mora, stoga daje osjećaj da nema nikoga na svijetu osim vas koji ste se potrudili doći do nje.

Plaža Jezero, Pelješac

Mirna, udaljena plaža, dostupna je samo s morske strane te ima divan pogled na Biokovo.

Na kopnu je priroda, naravno, netaknuta, a pogled na sve skupa vrlo romantičan, idealan za one koji traže nešto posebno od ljetovanja.

Uvala Zabodarski, Mali Lošinj

Od centra Malog Lošinja udaljena je oko 8 kilometara, dostupna pješke, autom ili biciklom.

Ima borovu šumu koja garantira divan hlad te je popularna za obitelji, ali i društva te parove koji žele mir i prirodu. More je plitko, stoga je kupanje lako dostupno za djecu.