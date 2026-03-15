Nekad najbolje krilo u Europi sad igra s legendom Hrvatske: 'Bio mi je pozadina na mobitelu'
Ivan Barbić bio je najbolje krilo Europe do 19 godina u generaciji s Mandićem i Kuzmanovićem. 'Svaki dan upijam od Štrleka, njegovu sliku imao sam i na pozadini mobitela', kaže rukometaš Nexea
Nije jednom Šenoa bez razloga rekao da se treba čuvati senjske ruke. Stari dobri Ivan Pešić na golu Nantesa prvi je golman Lige prvaka po postotku (36,14), a Ivan Barbić (23) bio je prvi strijelac Nexea u dvije ključne pobjede za nokaut-fazu Europske lige. Po dolasku Saše Barišića Jamana na klupu mladi je Senjanin zabio osam golova Fredericiji pa devet Hannoveru. Izborio se za važnu ulogu makar su mu na lijevom krilu konkurencija Manuel Štrlek i Aleksandar Bakić, koji zbog obrane ima adut više...