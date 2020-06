Nekad najbolji na svijetu postat će trener: Sukno u Primorcu!

<p>Godine 2017. Hrvatsku je odveo do svjetskog zlata u Budimpešti i odnio titulu najboljeg igrača na svijetu. Tri godine su prošle, a njega više nema u bazenu s prepoznatljivom devetkom na kapici već je postao pomoćni trener izborniku Ivici Tucku. Tko bi se tome nadao prije tri godine?</p><p>Život piše čudne priče, zar ne? Jedna takva je ona<strong> Sandra Sukna </strong>(29), proslavljenog hrvatskog vaterpolista koji je morao prekinuti karijeru 2019. godine zbog problema sa srcem.</p><p>Vratio se u reprezentaciju, no u potpuno drugačijoj ulozi, pomoćnog trenera, a sada bi to mogao prenijeti na klupsku razinu. </p><p>Sukno je tijekom svibnja na bazenu u Gružu vodio treninge Nikši Dobudu, Mari Jokoviću i Andri Bušlji, a uskoro će ozbiljnije baciti u te vode. Naime, kako smo doznali, Primorac iz Kotora bi uskoro trebao Sukna imenovati glavnim trenerom što će Sandru biti prvi samostalni posao u karijeri.</p><p>Crnogorski klub je ovu sezonu završio na šestom mjestu u regionalnoj ligi i nadaju se da će sa Suknom napraviti korak više. Osim njega, angažirali su i igračko pojačanje u vidu Aleksa Ukropine. Iako se očekivalo da će trenersku karijeru započeti u Hrvatskoj, vjerojatno je presudilo prijateljstvo sa sportskim direktorom Primorca Antonijom Petrovićem. On i Sukno igrali su zajedno u riječkom Primorju, a sada će se ta suradnja nastaviti i u Kotoru, ali u pomalo drugačijoj ulozi.</p><p>Suknu je tek 29 godina i jako puno toga je mogao još dati za vaterpolo, ali zdravstveno stanje nije mu dopustilo. Iako je jako rano otišao u mirovinu i to praktički na vrhuncu karijere, postigao je ono čime se rijetko koji igrač pa i trener može pohvaliti i sigurno će Crnogorcima biti od ogromne pomoći.</p><p>U igračkoj karijeri osvojio je tri svjetske bronce, srebro i zlato s Hrvatskom, olimpijsko zlato i srebro te europsko zlato u Zagrebu 2010., a trenerske medalje su tek, nadamo se, pred vratima...</p><p> </p>