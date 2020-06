- Bila je to najbolja stvar koju sam u\u010dinila u \u017eivotu. Sad sam u takvoj financijskoj poziciji kakvu nisam mogla ni sanjati\u00a0- zapo\u010dela je entuzijasti\u010dno djevojka koja je odlu\u010dila u\u0107i u biznis 'za odrasle'.

Nekad vozila trke, sad 'zabavlja odrasle': 'Najbolja odluka ikad'

Bivša vozačica 'super automobila' Renee Gracie (25) odlučila je napraviti zaokret u karijeri i napustiti profesionalni sport. Sad je otvorila web stranicu na kojoj prodaje svoje fotografije i videozapise 'za odrasle'

<p>Nekoliko sati dnevno u vrućem automobilu na stazi, posvećenost sportu i osvajanje postolja više nije ono što zanima Australku Renee <strong>Gracie </strong>(25). Sedam se godina utrkivala i kako<a href="https://wwos.nine.com.au/motorsport/former-v8-driver-now-an-adult-entertainer/5335f681-6a23-4ec9-93cc-278e3a57c6f4" target="_blank"> kaže za tamošnje medije</a>, nije uspjela zaraditi ništa pa se odlučila za zaokret u karijeri. </p><p>- Bila je to najbolja stvar koju sam učinila u životu. Sad sam u takvoj financijskoj poziciji kakvu nisam mogla ni sanjati - započela je entuzijastično djevojka koja je odlučila ući u biznis 'za odrasle'.</p><p>Otvorila je web stranicu na kojoj prodaje fotografije i videozapise svog golog tijela.</p><p>- Ne smeta me kako god me ljudi žele zvati. Zarađujem dobar novac i osjećam se ugodno u ovome - objasnila je Gracie koja je u prvom tjednu novog posla prošle godine zaradila 3000 dolara, a kaže kako otprilike tjedno zarađuje 2500 dolara.</p><p>- Na utrkama nisam ostvarivala željene rezultate i nisam dobro zarađivala. Davala sam sve od sebe, ali došla sam do točke gdje su mi se snovi srušili i odlučila promijeniti stvari - zaključila je Australka.</p>