Nekadašnja senzacija Dinama ponovno uživa u nogometu na Malti: Ovdje se odlično osjećam

Hrvatski nogometaš Ante Ćorić, koji je u četvrtak zabio gol u pobjedi (3-1) malteških Hamrun Spartansa nad gibraltarskim Lincolnom u Konferencijskoj ligi, rekao je da je sretan jer konačno igra u kontinuitetu. Ofenzivni vezni igrač bio je šest mjeseci bez kluba prije nego je ljetos došao na Maltu.

- Ovdje sam pronašao ono što sam tražio: igranje u kontinuitetu, vraćanje natjecateljskog ritma i mirnoće. Osjećam se voljeno i vjeruju mi.

Nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama u četvrtak je u sučevoj nadoknadi uputio udarac s ruba kaznenog prostora i zabio gol za 3-1. Jako se veselio postignutom pogotku, svom prvom u europskim natjecanjima nakon devet godina. Za Dinamo je bio strijelac 2016. u remiju 2-2 s Dinamom iz Tbilisija u pretkolu Lige prvaka.

- Odlično se osjećam. Pronašao sam kontinuitet, igram svih 90 minuta. U toj prošloj utakmici sam se vratio nakon fizičkih problema pa sam počeo s klupe, ušao u posljednjim minutama i iskoristio to na najbolji mogući način.

Njegova sreća je velika jer je do dolaska na mediteranski otok bio dugo van terena.

- Imao sam ozbiljan problem s leđima koji je zahtijevao operaciju. Kada sam se vratio, primio sam neke pozive, ali bilo je jasno da klubovi nisu sigurni u moju fizičku sposobnost igranja. Međutim, kada me je predsjednik Hamrun Spartansa nazvao i rekao mi za tu mogućnost, osjećao sam se uistinu važnim. Isto vrijedi i za trenera. Predstavili su mi konkretnu ponudu, premda su znali kroz kakvu sam operaciju prošao i već idući dan smo potpisali ugovor.

Ćorić je od 2022. do 2023. bio u Romi gdje nije igrao, a onda je šest mjeseci bio bez kluba.

- Kada sam se vratio u Hrvatsku igrao sam sve utakmice za Rudeš. Kasnije je došla prilika u Varaždinu, za koji sam vjerovao da će biti odskočna daska. No, počeo sam osjećati bolove u leđima. Lijekovi protiv bolova nisu djelovali i jednog dana nisam mogao ustati iz kreveta. To su ozljede koje te natjeraju da procijeniš je li bolje završiti s igranjem.

Prije sedam godina, kao 21-godišnji talentirani veznjak Dinama i mlade hrvatske reprezentacije, otišao je u Romu. No, ondje je upisao svega tri nastupa.

- Puno puta su me pitali zašto sam igrao tako malo. Ne znam odgovoriti. Nisam imao priliku, to je činjenica, ali ne znam zašto ju nisam dobio. Ipak, kada sam stigao, govorili su o meni kao o velikom talentu. Monchi (sportski direktor) me je doveo, ali je otišao nakon četiri mjeseca. Tijekom prve sezone tražio sam odlazak na posudbu, no oni su to odbili.

- Rekli su mi da treniram dobro, da sam dobar dečko i da ništa ne brinem. No, utakmice nisam igrao. Da su mi rekli 'žao nam je, nisi igrač za Romu', shvatio bih. Umjesto toga, ništa, došlo je do situacije da nitko nije razgovarao sa mnom.

Zatim je ipak otišao na posudbu. Prvo u španjolsku Almeriju, pa nizozemski VVV-Venlo i slovensku Olimpiju, a onda u Zürich s kojim je osvojio prvenstvo Švicarske.

- Dobro sam se snašao u Zürichu, očekivao sam da će iskoristiti opciju kupnje, ali Tiago Pinto (Romin sportski direktor) je tražio previše novca. Očito me je htio preusmjeriti u klub koji se njemu sviđa, dok ostale nije ni razmatrao. U jednom trenutku me je prikazao kao igrača kojem je stalo samo do novca, da zbog toga nisam htio otići. To nije bila istina.

Tiaga Pinta osobno nikada nije sreo. Ostao je u Romi gdje od ljeta 2022. do ljeta 2023. uopće nije igrao.

- Strašno. William Bianda (danas 25-godišnji branič francuskog drugoligaša Stade Lavalloisa) i ja smo trenirali odvojeno, s kondicijskim trenerom. I to je to. Nije bilo načina da razgovaram ni s kim. Nikad nisam vidio Josea Mourinha, na primjer.

Sjećanje na to iskustvo izaziva kod Ćorića gorčinu.

- Ali priznajem da me ojačalo, to moje vrijeme u Romi i ozljede. To su nesumnjivo iskustva koja su me ojačala i sada sam sretan.

Ćorićev Hamrun trenutačno je drugi u malteškom prvenstvu. Imaju 25 bodova nakon 12 kola i najbolju obranu lige s tek šest primljenih golova. U Konferencijskoj ligi ostvarili su protiv Lincolna prvu pobjedu i sad su na 30. mjestu s tri boda nakon četiri kola. Izgubili su prethodno od Samunspora (3-0), Lausannea (1-0) i Jagiellonie (1-0).