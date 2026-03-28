Nekadašnja zvijezda Zagreba sad će igrati 1. ŽNL za Oroslavje!

U Oroslavju sanjaju titulu i promociju u četvrti rang hrvatskog nogometa, a u tome će im pokušati pomoći nekadašnja zvijezda NK Zagreba i HNL-a.

Besart Abdurahimi (35), iskusni makedonski napadač, novi je igrač NK Oroslavja. Tijekom karijere je bio ptica selica, prošao je niz klubova kao što su Hapoel Tel Aviv, Lokeren, Astana, Škendija, Bravo, Pafos, Rudeš, Cerezo Osaka, a velik trag ostavio je u NK Zagrebu, posrnulom velikanu hrvatskog nogometa, čiji je član bio od 2008. do 2014. godine. Zabio je 24 gola i 12 puta asistirao u 121 utakmici.

Posljednji klub bio mu je Rudeš, s kojim je raskinuo u siječnju, a sada će nastupati za člana 1. ŽNL Krapinsko-zagorske.

- Čast nam je predstaviti našeg novog igrača Besarta Abdurahimija. Riječ je o igraču koji nam dolazi iz NK Rudeš, s bogatom karijerom, od mladih selekcija Hrvatske do seniorske reprezentacije Sjeverne Makedonije. Ima više od 120 nastupa u Prvoj HNL, a igrao je i u Belgiji, Japanu, Kazahstanu, Rumunjskoj - rekao je trener Valentino Novosel.

A oglasio se i sam Abdurahimi, čiji će dolazak u 1. ŽNL podignuti razinu cijele lige.

- NK Oroslavje mi je u više navrata pomoglo tijekom karijere, kada sam bio bez kluba i trebao treninge. Bili su tu za mene i sada im želim to vratiti. Te lige koje na papiru izgledaju lakše često su zapravo teže nego što se čini. Dat ću sve od sebe da pomognem momčadi svojim iskustvom.

Cilj kluba je jasan, borba za vrh i ulazak u viši rang.

- Oroslavje je trenutno drugo na ljestvici i cilj je prvo mjesto. Već sam ranije trenirao s ekipom i vidio da se za ovaj rang radi jako dobro - poručio je Abdurahimi.