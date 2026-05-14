Nekadašnjem treneru Dinama bivši hajdukovac donio Kup!

Bivši hajdukovac Marin Jakoliš i nekadašnji trener Dinama Sandro Perković ostvarili su velik uspjeh u Armeniji. Njihov klub Noah osvojio je nacionalni Kup nakon što je u finalu svladao Urartu 4-2, a upravo je Jakoliš s dva sjajna pogotka bio prvo ime utakmice.

Iako je Noah ušao u utakmicu kao favorit, finale nije počelo dobro jer je Urartu poveo već u 10. minuti. Momčad hrvatskog trenera ipak se vratila. Portugalac Helder Ferreira u 27. minuti izjednačio je na 1-1, a onda je na scenu stupio Marin Jakoliš.

U nadoknadi prvog dijela, bivši ofenzivac Hajduka primio je loptu na lijevoj strani, ušao u sredinu i prizemnim udarcem s ruba šesnaesterca donio preokret. Svoj sjajan nastup okrunio je u 52. minuti još atraktivnijim pogotkom, kada je ponovno ušao na desnu nogu i neobranjivo pogodio same rašlje za 3-1. Pobjedu je potvrdio Saintini, a Vardanyan je tek ublažio poraz za konačnih 4-2.

Osvajanje Kupa drugi je trofej za Perkovića i Jakoliša ove sezone, nakon što su ranije osvojili i Superkup pobjedom protiv Ararat-Armenije nakon penala. Sandro Perković, bivši pomoćnik i privremeni trener Dinama, preuzeo je Noah prošlog ljeta. Jakoliš, koji se nije nametnuo na Poljudu, pridružio mu se kao slobodan igrač nakon epizode u australskom Macarthuru.