Nekadašnji Hajdukov zločesti dečko odlazi u davljenika iz BiH

Zaboravljeni napadač Hajduka, Said Ahmed Said (31), pronašao je novi angažman i to u susjedstvu. Naime, igrač kojeg se pamti po incidentima na Poljudu pridružio se Slobodi, koja se bori za ostanak u bosanskohercegovačkoj Premier ligi. U klub ga je doveo Azmir Husić, koji se vratio na mjesto sportskog direktora.

Said već trenira s novom momčadi iz Tuzle, a priliku za dokazivanje imat će u subotu, 19. listopada, protiv prvoplasiranog Zrinjskog. Said je nosio dres Hajduka tri godine, od 2016. do 2019. godine, prije nego što je prešao u Rio Ave za 500.000 eura. Njegova epizoda na Poljudu ostala je zapamćena po sukobima s navijačima i igračima.

Tako se 2017. godine gotovo potukao s golmanom Danteom Stipicom nakon remija s Lokomotivom i primljenog gola u posljednjoj minuti. Navijači posebno pamte sukob koji se dogodio u kvalifikacijama za Europsku ligu kada je Everton gostovao u Splitu. Pri rezultatu 1-0 za Hajduk, dosuđen je kazneni udarac, a Said je u tome vidio priliku da postigne gol, iako je prvi izvođač bio Ante Erceg. Došlo je do naguravanja, a nakon što su ga smirili, Said je pucao, no Pickford mu je obranio udarac.

Nedugo nakon toga, nesretni Stipica primio je gol s pola igrališta od Gylfija Sigurðssona, a utakmica je završila 1-1. U jednom je trenutku Said postao i meta fizičkog napada navijača Hajduka u centru Splita, a u svibnju 2018. godine njegov Mercedes je oštećen. Između ostalog, probušili su mu sve četiri gume.

- Ne znam zašto su mene uzeli na zub. Kad dobijem priliku na terenu, dajem sve od sebe. Ako sam ja problem, ako nisam dovoljno dobar za Hajduk, to se može riješiti bez ikakvih problema - rekao je tada Said svojim prijateljima. U nekoliko navrata treneri su ga izbacivali iz momčadi.

Tako ga je tadašnji trener Bijelih, Joan Carillo, izbacio ga je iz ekipe jer je bio sebičan tijekom utakmice protiv Cibalije. Njegovi ekscesi tu nisu stali, pa je tako i golmana Gorice, Kristijana Kahlinu, u stilu Zinedinea Zidanea udario glavom, što je rezultiralo crvenim kartonom i kaznom od četiri utakmice neigranja, a u idućoj utakmici dvojac je miroljubivo razmijenio dresove. Tijekom svoje splitske avanture, Said je odigrao 65 utakmica u kojima je zabio 21 gol i upisao 15 asistencija.

Velika Gorica: Gorica s igračem manje odigrala izjednačeno s Hajdukom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL