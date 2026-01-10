Nekadašnji igrač Chelseaja je u životnoj opasnosti. Odlučio je sve priznati i iznijeti u javnost

Lamisha Musonda (33) objavio je na društvenim mrežama kako mu je preostalo još nekoliko dana života. Nekadašnji član Chelseaja stigao je u iz Anderlechta u London s braćom Tikom i Charlyjem 2012. godine. U karijeri je centralni vezni igrao za mladu momčad kluba sa Stamford Bridgea, Anderlechta i u belgijskom prvoligašu Mechelenu. Za mladu belgijsku reprezentaciju nastupio je 10 puta, a od 2020. godine je u igračkoj mirovini.

Sva tri spomenuta brata su umirovljena, a najbolju karijeru imao je Charly koji je nastupao za Chelsea, Celtic, Levante, Vitesse, Real Betis te Anorthosis u kojem se umirovio na kraju prošle sezone. Njegov brat Lamisha proživljava životne trenutke, a kako mu je trenutačno odlučio je podijeliti na Instagramu sa svojim pratiteljima. To je njegova prva objava na društvenim mrežama još od ožujka 2024.

- Život ima toliko uspona i padova i nitko zapravo ne zna s kakvom boli se nosiš. Ovo su za mene bile teške i iscrpljujuće dvije godine. I sa žalošću vas moram obavijestiti da se borim pokušavajući vratiti svoje zdravlje u normalu zbog čega se nisam mogao oglašavati na društvenim mrežama. Morao sam se suočiti s činjenicom da mi je zdravlje u kritičnom stanju i sada se samo borim da ostanem živ. Moja obitelj i ja se borimo i neću odustati dok ne dođe vrijeme za moj posljednji dah.

U drugoj, novijoj objavi, specificirao je kako ima još samo nekoliko dana života, ali nije rekao zbog čega.

- Kako shvaćam da mi je ostalo samo nekoliko dana, isto tako shvaćam i da sam imao puno ljudi uz sebe i uvijek ću čuvati uspomene. Život je težak, ali je i prekrasan.

U naknadnim objavama zahvalio se Bogu i spomenuo kako nije savršeno biće. Zahvalan je na svemu što su mu nogomet i škola pružili kroz odrastanje.