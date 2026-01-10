Obavijesti

Nekadašnji igrač Chelseaja je u životnoj opasnosti. Odlučio je sve priznati i iznijeti u javnost

Piše Ivan Kužela,
Nekadašnji igrač Chelseaja je u životnoj opasnosti. Odlučio je sve priznati i iznijeti u javnost
Bivši član mlade Chelseajeve momčadi Lamisha Musonda nalazi se u životnoj opasnosti. Brat nekadašnjeg velikog belgijskog talenta Charlyja podijelio je na Instagramu kako mu je ostalo još nekoliko dana života

Lamisha Musonda (33) objavio je na društvenim mrežama kako mu je preostalo još nekoliko dana života. Nekadašnji član Chelseaja stigao je u iz Anderlechta u London s braćom Tikom i Charlyjem 2012. godine. U karijeri je centralni vezni igrao za mladu momčad kluba sa Stamford Bridgea, Anderlechta i u belgijskom prvoligašu Mechelenu. Za mladu belgijsku reprezentaciju nastupio je 10 puta, a od 2020. godine je u igračkoj mirovini. 

Sva tri spomenuta brata su umirovljena, a najbolju karijeru imao je Charly koji je nastupao za Chelsea, Celtic, Levante, Vitesse, Real Betis te Anorthosis u kojem se umirovio na kraju prošle sezone. Njegov brat Lamisha proživljava životne trenutke, a kako mu je trenutačno odlučio je podijeliti na Instagramu sa svojim pratiteljima. To je njegova prva objava na društvenim mrežama još od ožujka 2024.

- Život ima toliko uspona i padova i nitko zapravo ne zna s kakvom boli se nosiš. Ovo su za mene bile teške i iscrpljujuće dvije godine. I sa žalošću vas moram obavijestiti da se borim pokušavajući vratiti svoje zdravlje u normalu zbog čega se nisam mogao oglašavati na društvenim mrežama. Morao sam se suočiti s činjenicom da mi je zdravlje u kritičnom stanju i sada se samo borim da ostanem živ. Moja obitelj i ja se borimo i neću odustati dok ne dođe vrijeme za moj posljednji dah.

U drugoj, novijoj objavi, specificirao je kako ima još samo nekoliko dana života, ali nije rekao zbog čega. 

- Kako shvaćam da mi je ostalo samo nekoliko dana, isto tako shvaćam i da sam imao puno ljudi uz sebe i uvijek ću čuvati uspomene. Život je težak, ali je i prekrasan.

U naknadnim objavama zahvalio se Bogu i spomenuo kako nije savršeno biće. Zahvalan je na svemu što su mu nogomet i škola pružili kroz odrastanje.

