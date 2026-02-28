Pavić izgubio finale u Dubaiju, Medvedevu naslov bez borbe

Hrvatski tenisač Mate Pavić nije sa Salvadorcem Marcelom Arevalom uspio osvojiti naslov pobjednika na ATP turniru u Dubaiju u konkurenciji parova, uspješniji od njih su u finalu bili Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten sa 7-5, 7-5. Mečevi su se održali normalno, za razliku od utakmice juniorske eurolige koja je prekinuta zbog zračne uzbune. Pavić je tako ostao na 42 osvojena turnira u karijeri, a ovo mu je bio 76. nastup u finalu, prvi još od svibnja prošle godine kada je s Arevalom osvojio naslov pobjednika. Za Heliovaaru i Pattena ovo je već treći naslov u 2026. godini, nakon Adelaidea na startu sezone te Dohe prošloga tjedna.

U prvom setu oba su para držala početni udarac do 6-5 za Finca i Britanca. Pavić je na svom servisu stigao do 40-15 samo da bi izgubio tri poena zaredom. Ključnim se pokazao veliki promašaj voleja Arevala kod 40-30.

Pavić i Arevalo rano su u drugom setu pali u zaostatak, ali su se uspjeli oporaviti, kod zaostatka 4-5 su čak i spasili prvu meč-loptu suparnika, ali Heliovaara i Patten su nizom odličnih reterna kod svog vodstva 6-5 osigurali četiri nove vezane meč-lopte od kojih su iskoristili drugu. U ožujku Pavića i Arevala čeka zahtjevan posao jer brane veliki broj bodova koji su osvojili trijumfima na ATP 1000 turnirima u Indian Wellsu i Miamiju.

Pavić i Mektić ispali u prvom kolu teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Ruski tenisač Daniil Medvjedev osvojio je bez borbe ATP turnir u Dubaiju nakon što se njegov protivnik u finalu Nizozemac Tallon Griekspoor povukao zbog ozljede koju je zadobio u polufinalu. Rus Medvjedev jurio je drugu titulu u Dubaiju nakon što je pobijedio Felixa Auger-Aliassimea u polufinalu, a bivši svjetski broj jedan stigao je do finala bez izgubljenog seta.

Griekspoor je nakon pobjede u dva seta nad Rusom Andrejem Rubljevom rekao da se bori s ozljedom tetive koljena i da bi odustao da je izgubio drugi set.Griekspoor se ozlijedio kada je u petak nezgodno doskočio nakon servisa u prvom setu svog polufinala, a unatoč tome što mu je kretanje nakon toga bilo otežano, ipak je uspio pobijediti u meču 7-5, 7-6 (8/6), oslanjajući se na svoj snažan servis. Zahvaljujući Griekspoorovom odustajanju, Medvjedev (11. na ATP ljestvici) u subotu je osvojio svoj drugi naslov u Dubaiju i ukupno 23. trofej u karijeri. S 30 godina, bivši svjetski broj jedan nikada prije nije uspio dvaput osvojiti isti turnir.

"Ne želim tako pobijediti u finalu. Nadam se da Griekspoorova ozljeda nije preteška i želim mu brz oporavak", napisao je Medvedev na X.

Iako Medvedjeva pobjeda ne podiže na ljestvici, Rus je sada samo 45 ATP bodova udaljen od povratka među 10 najboljih, čiji je posljednji član trenutno Kazahstanac Alexander Bublik (ATP-10.).